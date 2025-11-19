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قضية المتهمين في نفس قضية فخار: سبعة أحكام غيابية بالسجن 18 شهرا وحكم بستة أشهر مع وقف التنفيذ

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

غرداية - قضت محكمة غرداية يوم الثلاثاء بالحكم غيابيا بالسجن 18 شهرا في حق سبعة (7) متهمين وحكم بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ للمتهم الثامن في قضية المتهمين في نفس قضية الراحل كمال الدين فخار.

وكان مسؤول مكتب حزب القوى الإشتراكية بغرداية حمو مصباح الوحيد الذي كان حاضرا خلال جلسة النطق بالحكم والذي صدر بحقه حكما بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ ، بينما صدر في حق المتهمين السبعة الآخرين أحكاما غيابية . كما تضمنت الأحكام أيضا دفع غرامة مالية إجمالية قدرها 200000 دج .

وخلال جلسة يوم 12 نوفمبر الجاري وبعد مرافعات محامي الدفاع ، كان ممثل الحق العام قد التمس حينها عقوبة 18 شهرا نافذة متبوعة بغرامة مالية في حق المتهمين في نفس قضية الفقيد كمال الدين فخار ''للتجمهر'' و''الطعن '' و'' انتقاد '' قرارات العدالة التي اتخذت باسم الشعب.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر مارس المنصرم، عندما أدانت محكمة الجنايات بغرداية بـ10 سنوات سجنا نافذة شخصين متهمين بقتل أحد أعيان المنطقة، حيث تسبب هذا الحكم في اندلاع احتجاجات وطعن في قرارات العدالة، وأيضا بث تصريحات ونشر منشورات ضد تلك القرارات عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
قضية المتهمين في نفس قضية فخار: سبعة أحكام غيابية بالسجن 18 شهرا وحكم بستة أشهر مع وقف التنفيذ
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2019 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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