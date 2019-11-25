بن فليس يرافع من بشار من أجل الحوار "الصادق والشفاف"

بشار –رافع المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، مساء اليوم الاثنين ببشار، من أجل سياسة الحوار المبنية على "الصدق والشفافية"، معربا عن رفضه لسياسة "تصفية الحسابات".

وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "المجاهد قاضي محمد" خلال اليوم التاسع من الحملة الانتخابية، أنه يؤمن ب"سياسة الحوار مع الجميع ومناقشة كل الفئات على أساس الصدق والشفافية والاستجابة لمطالبها بالأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية للبلاد"، مؤكدا أن "إعطاء الوعود غير الواقعية لا ينم عن ثقافة الدولة" التي يدافع عنها.

كما شدد على أهمية الاستماع إلى كل الآراء، معبرا عن احترامه لآراء الرافضين لتنظيم الانتخابات، مضيفا أن "الجامع بينهم وبين المؤيدين هو حب الجزائر"، معبرا عن رفضه لسياسية "تصفية الحسابات لأن الرئيس المقبل ينبغي --كما قال-- "أن يكون رئيس كل الجزائريين ولا يستفرد بالحكم".

وقال السيد بن فليس أنه يدعم خيار الرئاسيات لأنها "أقصر طريق للخروج من الأزمة"، محذرا من أن الوضع الحالي للبلاد "لا يحتمل أي إطالة في عمر الأزمة".

واستعرض السيد بن فليس أهم محاور برنامجه الانتخابي، الذي يهدف إلى "جمع كلمة الجزائريين واستعادة شرعية المؤسسات وبناء اقتصاد بأيدي نظيفة، بالإضافة إلى الاهتمام بالفئات الهشة".

وأوضح أنه من بين مقترحات الاستعجال السياسي، تحديد صلاحيات البرلمان وتفعيل دوره الرقابي مع الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن "البرلمانيين لن يتمتعوا بالحصانة إلا في مكان عملهم ويتم رفعها خارج إطار العمل".

وتعهد المترشح ب"عدالة مستقلة تحمي الشعب وممتلكاته" وب"إعلام عمومي متحرر يعبر عن طموحات الشعب ومطالبه وإعلام خاص مهني".

وأكد ذات المتحدث على ضرورة بناء "اقتصاد سوق يكرس حرية المبادرة ويلغي تسييس الفعل الاقتصادي مع الحرص على الطابع الاجتماعي للدولة".

وتحدث رئيس حزب طلائع الحريات عن الشباب الذين "اختاروا هجرة وطنهم وبينهم كفاءات وأصحاب شهادات أثبتوا جدارتهم في الخارج في حين أنهم وجدوا من يكسر طموحهم في بلادهم"، منتقدا الممارسات القديمة التي كرست "التفرقة والتزوير والجهوية والظلم".

وعلق ذات المتحدث عن الحركة الاحتجاجية لأسرة التربية، مؤكدا أن "إضراب الأساتذة مسؤول لأنه يراعي مصلحة التلاميذ، ومطالبهم مشروعة"، واستطرد بالقول أن الحل لهذا الملف هو "الحوار البناء".

ولدى تطرقه للشأن المحلي لولاية بشار، نوه علي بن فليس بنضالات سكان المنطقة إبان الثورة التحريرية، مذكرا باستشهاد العقيد لطفي وهو أحد أبرز قيادات الثورة في هذه المدينة إثر مقاومة بطولية.

وعرض المترشح الانشغالات التي يطرحها سكان الولاية، ومن بينها توفير المياه وتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتربية، مع ضمان مرافقة الدولة للفلاحين.

كما وعد المترشح بمنح كفاءات المنطقة مناصب مسؤولية مع إنجاز طرقات وخطوط جديدة للسكة الحديدية لفك العزلة عنها، وكذا إنجاز قطب صناعي وجامعي وتنمية القطاع السياحي.

و أبرز في ذات السياق أن ملف التقسيم الإداري "أساسي ومستعجل ونصيب بشار موجود فيه".