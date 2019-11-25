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المترشح ميهوبي يتعهد بسن قوانين "صارمة" إزاء العنف ضد المرأة

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
المترشح ميهوبي يتعهد بسن قوانين &quot;صارمة&quot; إزاء العنف ضد المرأة

وهران -  تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عز الدين ميهوبي، اليوم الاثنين بوهران بسن قوانين "صارمة" إزاء كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأبرز السيد ميهوبي خلال تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات ببئر الجير في تاسع أيام الحملة الانتخابية أنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، سيعمل على سن قوانين "صارمة" تسلط "أقصى العقوبات" لكل من يسيئ للمرأة "خاصة ضد أولئك ممن يسيئون لأمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم".

واعتبر في نفس السياق وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 نوفمبر من كل سنة أن "جميع أشكال العنف ضد المرأة مرفوضة وغير مقبولة في مجتمعنا المسلم".

وتعهد السيد ميهوبي من جهة أخرى برفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى "200 بالمائة" نظرا للعمل الكبير الذي تقوم به في تربية الأولاد ناهيك عن منح إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما التزم أيضا "بوضع فريق مولودية وهران، الذي قدم الكثير للكرة الجزائرية، تحت رعاية مالية لإحدى الشركات الوطنية للتكفل بتمويل هذا النادي الكروي العريق".

وذكر السيد ميهوبي أيضا أنه ينبغي أن "نسعى جاهدين على أن تكون الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها وهران في 2021 ناجحة وتحقق إشعاع الجزائر على المستوى المتوسطي والدولي".

وفي معرض شرحه لبرنامجه الانتخابي، تعهد السيد ميهوبي على أن تستفيد ولاية وهران من "برنامج خاص بالسكن الهش الذي يمكن العائلات المحرومة المقيمة في أوضاع صعبة عبر مختلف الأحياء القديمة للمدينة من الحصول على مساكن لائقة"، لافتا إلى ضرورة الإبقاء على صيغة السكن الاجتماعي مع تنظيم الدعم وتوجيهه للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وقال أيضا أنه مع "تشجيع سوق الإيجار السكني المسير من قبل الدولة مع تخصيص منح مكملة لمستحقات الإيجار لفائدة المعوزين ورفع قيمة الدعم الممنوح للسكن الريفي إلى 1 مليون دج"، مؤكدا من جانب آخر أنه "لن تكون هناك متابعات قضائية ضد الشباب المستفيدين من المشاريع المدعمة من قبل الدولة في حال تعثرها".

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المترشح ميهوبي يتعهد بسن قوانين "صارمة" إزاء العنف ضد المرأة
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 17:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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