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 تبون يلتزم بتحقيق توازن اقتصادي "متكامل" في كافة جهات الوطن 

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

سيدي بلعباس - التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بسيدي بلعباس، ب"توزيع عادل للثروة" وتحقيق "توازن اقتصادي متكامل" في كافة جهات البلاد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأفاد السيد تبون لدى تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة لهذه الولاية في اطار اليوم التاسع من حملته الانتخابية تحت شعار (بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون)، أن برنامجه الذي سيطبقه في حال فوزه بالرئاسيات "سيحقق توازنا اقتصاديا متكاملا في كل جهات الوطن للقضاء على البطالة والتأخر المسجل في عدة مناطق من البلاد"، مسجلا في نفس الاطار تعهده بتوزيع "عادل لثروات البلاد على سكان الجهات الأربع للوطن".

كما التزم السيد تبون ب"تشجيع" الشباب الجامعي على خلق الثروة، مشيرا الى ان "70 بالمائة من برنامجه" الذي يتنافس به على منصب رئيس الجمهورية "موجه لفئة الشباب" الذي -كما أضاف- سيسلمه "المشعل على جميع المستويات".

وتعهد السيد تبون من هذه الولاية ب"اقتلاع جذور الفساد في كل القطاعات ومواصلة محاسبة كل من تورط في نهب أموال الشعب" وكذا "وقف ظاهرة توغل المال الفاسد في الانتخابات" بهدف "بروز كفاءات جديدة على الساحة السياسية".

والتزم ذات المترشح ب"عدم اللجوء الى المتابعات القضائية" في حق الشباب الذين فشلت مشاريعهم الممولة من طرف الدولة في اطار مشاريع تشغيل الشباب، مؤكدا في نفس الاطار أن "نظرته لحل الأزمة السياسية والاقتصادية تكون باعتماد الحوار مع الجميع "و "أخلقة العمل السياسي وتسيير الشأن العام" .

كما التزم المتحدث بحل "مشاكل مجندي الجيش الوطني الشعبي" خلال سنوات التسعينيات.

وبعد أن نوه بحكمة القيادة العليا للجيش الوطني في حماية البلاد و الشعب، دعا المواطنين الى ضرورة الذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر القادم لاختيار رئيس للجمهورية "مع احترام الآراء التي ترفض هذه الاستحقاقات".

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 تبون يلتزم بتحقيق توازن اقتصادي "متكامل" في كافة جهات الوطن 
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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