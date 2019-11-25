وزير الشؤون الدينية يؤكد التكفل بالمطالب الاجتماعية للأئمة

سيدي بلعباس - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين بسيدي بلعباس أن دائرته الوزارية تتكفل بالمطالب الاجتماعية للأئمة.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته للولاية أن "إدارة القطاع استطاعت خلال فترة وجيزة حل جزء كبير من إشكال السكن المطروح من قبل الأئمة".

وأضاف السيد بلمهدي أنه "تم توفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لفائدة الأئمة"، مشيرا إلى أن "العملية لا تزال متواصلة من أجل تمكين الأئمة من السكن".

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وحرص الوزير بالمناسبة على التأكيد بأن مسألة حماية الإمام "متكفل بها لا سيما من خلال مجموعة من التدابير بالتنسيق مع الهيئات المعنية " .

وبالنسبة للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، أكد السيد بلمهدي على دور الإمام وكذا المسجد بصفة عامة في تحسيس المواطنين على ضرورة المحافظة على الوطن، مشيرا إلى أن "المؤسسة الدينية واقفة مع الجزائر و تلبي نداء الوطن وستكون في الموعد لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر".

ودعا في هذا الجانب إلى "ضرورة تضافر جهود الأمة للخروج من المحن وكذا للحفاظ على الجزائر شامخة مزدهرة".