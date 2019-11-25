توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني بسطيف، عنصر دعم للجماعات الارهابية، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 نوفمبر 2019، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بسطيف/ن.ع.5، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية".

و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، (24) شخصا وضبطت عشرة (10) مولدات كهربائية وعشر (10) مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، شخصين (02) بحوزتهما (27) كيلوغرام من المواد الكيماوية و(22) كيلوغرام و(500) غرام من المتفجرات و(297) متر من الفتيل الصاعق ومفجرين (02) ناريين".

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من جهة أخرى، "حجز حرس الحدود، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود بتلمسان/ن.ع.2، (152) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (14) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار/ن.ع.3 وإن أميناس/ن.ع.4".