تبون يتعهد من وهران بـ "مراجعة" أجور الطبقة الشغيلة 

وهران - تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم ، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بوهران بـ "مراجعة" أجور الطبقة الشغيلة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بهدف " رفع الغبن وضمان الكرامة " لجميع فئات الشعب الجزائري.

وقال السيد تبون في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات لبلدية السانية في اطار تنشيطه اليوم التاسع من برنامج حملته الانتخابية تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" انه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية "سيعيد النظر في الأجور الحالية بهدف رفع الغبن وضمان كرامة لجميع فئات الشعب الجزائري" و وعد في نفس الاطار ب" اعفاء الأجور الضئيلة من الضرائب".

كما أكد عزمه "تسليم المشغل للشباب" في حال انتخابه رئيسا للبلاد مع " تمكين هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمع الجزائري من تولي مناصب المسؤولية في المجالات السياسية والاقتصادية " .

وجدد السيد تبون بهذه المناسبة تعهده ب" محاربة صارمة للفساد والرشوة" على جميع المستويات، كما التزم أيضا لدى شرح مضمون برنامجه الاقتصادي بالعمل على "تطوير قطاع الصناعة والرفع من نسبة ادماج الإنتاج الوطني في الاستثمارات الأجنبية" وهو الامر الذي يساهم –كما قال –" في تقليص نسبة البطالة".

وبعد ان أشاد السيد تبون بدور الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد والمواطنين ،شدد على ضرورة "التزام" كافة فئات الشعب الجزائري "برسالة شهداء الثورة التحريرية وبيان اول نوفمبر 1954 داعيا في هذا السياق الى ضرورة "احترام الرأي والرأي الآخر " .

كما وعد أيضا بحماية المرأة من كافة أشكال العنف مع "ضمان حقوقها الاقتصادية " من خلال إجراءات يتضمنها برنامجه منها – كما أضاف –" تمكينها من قروض بنكية ميسرة لإنجاز مشاريع مخصصة للعنصر النسوي".

ولدى حديثه عن ولاية وهران، أبرز السيد تبون أهمية هذه المدينة في جميع المجالات، متعهدا بمنحها "برنامج خاص" من أجل القضاء على بؤر الفقر والسكن الهش المنشرة في العديد من بلدياتها فضلا عن تخصيص مشاريع تنموية في قطاعات مثل الصحة والسكن والرياضة.