الشباب يحتل صدارة البرامج الانتخابية للمترشحين

الجزائر - يحتل موضوع التكفل بانشغالات الشباب "مكانة هامة" في البرامج الانتخابية للمترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل الذين يلتزمون بإشراك هذه الفئة في الحياة السياسية في تنمية البلاد.

و يتعهد المترشحون للرئاسيات المقبلة، الذين يعترفون بدور الشباب في ميلاد حراك 22 فبراير، بوضع سياسيات عمومية تهدف إلى ترقية هذه الفئة من المجتمع، لاسيما من خلال استحداث مؤسسات جديدة وآليات مواتية.

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وتتفق مختلف اقتراحات المترشحين الخمسة على ضرورة توفير ظروف ملائمة للتربية والتكوين وتسمح باندماج أفضل للشباب في الحياة المهنية.

ويؤكد المترشحون بالإجماع على ضرورة تقليص نسبة البطالة "المرتفعة جدا" لدى الشباب، خصوصا المتخرجين الجامعيين، ملحا على اعداد مقاربة اقتصادية لمعالجة هذا المشكل من خلال استحداث مناصب شغل دائمة.

كما ورد تمكين الشباب من خلال سياسات تسمح بشغل مناصب مسؤولية وقرار ضمن الاجراءات المقترحة لتعزيز مكانة فئة الشباب في المجتمع.

وتتضمن البرامج الانتخابية للمترشحين اقتراحات مميزة، تعبر عن "عزمهم" على توفير بيئة تسمح بتحرر هذا المورد البشري الأهم ضمن السكان الجزائريين.

ووعد المترشح عبد المجيد تبون، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، بإدماج تدريجي لطالبي الشغل المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل و السهر على ادماج الطالبين الاوائل للشغل في إطار جهاز المساعدة على الاندماج المهني و كذا توظيف الشباب من خلال عقد العمل المساعد.

ومن أجل تشجيع المؤسسات على توظيف الشباب، اعرب السيد تبون عن استعداده لاستحداث تحفيزات جبائية و شبه جبائية. كما التزم بترسيم دور الشباب على مستوى هيئات الدولة و ادراج هذا في الدستور.

واعتبر المترشح عبد القادر بن قرينة الذي ذكر بان الجزائر تتوفر على رأس مال بشري هام، ان الشباب يمثل "عامل استقرار"، ملتزما بإشراكه في اتخاذ القرار و في اعداد سياسات عمومية و في تسيير المؤسسات العمومية الكبرى.

و تعهد مترشح حركة البناء بتخفيض نسبة البطالة ب8 بالمائة، اعتمادا على دعم الشباب حاملي المشاريع الجماعية و الفردية و استحداث مناصب شغل في القطاعات التي تعتبر منتجة (سياحة و فلاحة و تجارة و صناعة).

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و ألح من جهته المترشح علي بن فليس على وضعية الشباب الجزائري، مشيرا الى وجود هوة تفصل بين الشباب و النظام السياسي و هذا يدعو، حسبه، الى وضع سياسة من اجل تحسين هذا الوضع.

و اقترح رئيس حزب طلائع الحريات استراتيجية وطنية شاملة بإمكانها ترجمة التطلعات "الشرعية" للشباب. "و هذه الاستراتيجية الوطنية ستصمم مع ممثلي الشباب و مع مختلف الهيئات الوطنية المعنية".

و دعا السيد بن فليس الى اقرار حوار دائم و التشاور مع الشباب، معتزما اذا تم انتخابه، مراجعة شرط العمر من اجل التمكن من تقلد عهد انتخابية في المجالس الوطنية و الولائية و البلدية.

كما ان انشاء خلية استماع للشباب في رئاسة الجمهورية، و على مستوى الوزارة الاولى و كذا لدى مختلف الدوائر الوزارية تعد من بين الاجراءات التي سيقوم بها رئيس طلائع الحريات.

إنشاء مرصد للشغل من اجل محاربة البطالة

و من جهته، يعتزم المترشح عبدالعزيز بلعيد انشاء مرصد وطني للشغل من اجل محاربة البطالة و تشجيع الشباب المقاول على اطلاق مؤسساتهم المصغرة.

كما شدد رئيس حزب جبهة المستقبل، الذي يعتبر الاصغر سنا من بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، على ضرورة تجديد موظفي كل المؤسسات و الشركات العمومية بغية اعطاء الفرصة للسباب للمشاركة في بناء الوطن.

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و بهدف تشجيع روح الابداع و حرية التعبير لدى الشباب، اقترح السيد بلعيد فتح "قرى سياحية و ثقافية" مخصصة لهذه الفئة.

و من جهته، اعتبر المترشح عزالدين ميهوبي ان انشاء المجلس الاعلى للشباب (المنصوص عليه في الدستور و الذي لم يطبق الى هذا اليوم) سيكون الية فعالة من اجل التكفل بانشغالات الشباب من طرف الحكومة.

كما شدد مترشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تحديث هياكل دور الشباب و كل مراكز التكوين المخصصة لهذه الشريحة من المجتمع.

و تطرق في هذا الاطار الى تطوير ورشات تدريس اللغات الاجنبية و التدريب في مجال الحاسوب و فتح مكتبات جديدة لا سيما على مستوى الاحياء الفقيرة.

و يعتزم وزير الثقافة السابق تنفيذ اعمال دعم مشاركة الشباب في النشاطات الجمعوية و الثقافية و في الحياة السياسية المحلية و الوطنية.