توقيف 4 أشخاص وضبط أزيد من 4 كيلوغرام من الديناميت ببرج باجي مختار

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 نوفمبر 2019 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، أربعة (04) أشخاص وضبطت أربعة (04) كيلوغرام و100 غرام من مادة الديناميت وأربعة (04) مفجرات و15 مولدا كهربائيا وست (06) مطارق ضغط وأغراض أخرى".
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من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وسيدي بلعباس/ن.ع.2، "ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم كيلوغرامين (02) من مادة الكوكايين وكيلوغرام و900 غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفوا شخصين (02) بحوزتهما ثلاث (03) بنادق صيد بكل من بجاية/ن.ع.5 وتيارت/ن.ع.2".