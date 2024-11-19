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توقيف 4 أشخاص وضبط أزيد من 4 كيلوغرام من الديناميت ببرج باجي مختار

  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 17:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
توقيف 4 أشخاص وضبط أزيد من 4 كيلوغرام من الديناميت ببرج باجي مختار

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت ببرج باجي مختار، من توقيف 4 أشخاص وضبط أزيد من 4 كيلوغرام من مادة الديناميت و4 مفجرات، بالإضافة إلى عدد من المولدات الكهربائية ومطارق ضغط، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 نوفمبر 2019 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، أربعة (04) أشخاص وضبطت أربعة (04) كيلوغرام و100 غرام من مادة الديناميت وأربعة (04) مفجرات و15 مولدا كهربائيا وست (06) مطارق ضغط وأغراض أخرى".

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من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وسيدي بلعباس/ن.ع.2، "ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم كيلوغرامين (02) من مادة الكوكايين وكيلوغرام و900 غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفوا شخصين (02) بحوزتهما ثلاث (03) بنادق صيد بكل من بجاية/ن.ع.5 وتيارت/ن.ع.2".

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توقيف 4 أشخاص وضبط أزيد من 4 كيلوغرام من الديناميت ببرج باجي مختار
  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 17:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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