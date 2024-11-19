الجزائر تشارك في أشغال الدورة أل 75 للجنة التنفيذية والمؤتمر ال42 للاتحاد البرلماني الإفريقي 

الجزائر - يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في أشغال الدورة ال75 للجنة التنفيذية والمؤتمر ال 42 للاتحاد البرلماني الإفريقي المزمع عقدهما في الفترة الممتدة من 25 الى 29 نوفمبر الجاري بجيبوتي، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان للمجلس.

وسيناقش المشاركون عدة مسائل تنظيمية وادارية كالتعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي إضافة إلى المواضيع المقترحة في اجتماعات اللجان.

ومن بين المسائل المطروحة للنقاش "اهمية مساهمة الشباب في تعزيز الديمقراطية والسلام والأمن وسيادة القانون في البلدان الإفريقية (اللجنة السياسية) و ترقية اقتصاد متنوع و تحويل محلي للمنتجات الاساسية" من اجل توظيف الشباب والتنمية المستدامة في البلدان الافريقية (اللجنة الاقتصادية).

وللإشارة يمثل مجلس الامة في هذا الاشغال كل من السيدة نوارة جعفر والسيد جابري غازي.

كما يشارك البرلمان الجزائري في أنشطة وفعاليات الاتحاد البرلماني الافريقي بصفة منتظمة بصفة عضو دائم.