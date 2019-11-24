المجلس الشعبي الوطني يشارك في منتدى لشبونة حول التنمية المستدامة

الجزائر-يشارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال منتدى لشبونة الـ25 المقرر تنظيمه يومي 25 و 26 من شهر نوفمبر الجاري وذلك لبحث موضوع "إنشاء جسر نموذجي رابط بين التنمية وحقوق الإنسان, الديمقراطية والقانون, بناء أهداف التنمية المستدامة", حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المجلس.

وأكد ذات المصدر أن هذا الإجماع العالمي حول مفهوم التنمية المستدامة يعكس ما "توصل إليه قادة العالم من أهداف تضمنها برنامج 2030 للأمم المتحدة".

كما يمثل ايضا -حسب ذات البيان- "خارطة الطريق التي تتقاسمها كل الدول التي تحترم قيم التعاون والتضامن والحكومة التشاركية".

ويهدف منتدى لشبونة إلى "التفكير في هذه العلاقة وآثارها سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية سواء في أوروبا أو خارجها وذلك من خلال إتاحة الفرصة للحوار المشترك بين المنظمات الدولية وجميع الشركاء".

للإشارة سيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذا المنتدى بالنائبين أمال بوغرارة وأمير محمد.