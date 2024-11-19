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رئاسيات 12 ديسمبر: دفتر اليوم الثامن من الحملة الانتخابية

  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 14:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها الثامن :

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيارت (00ر14).

- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي المسيلة (00ر10) وبرج بوعريريج (00ر14).

- عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بولاية بسكرة (00ر14).

- عبد المجيد تبون ضيف منتدى جريدة الحوار (00ر10).

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: دفتر اليوم الثامن من الحملة الانتخابية
  أدرج يـوم : الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2019 14:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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