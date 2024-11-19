رئاسيات 12 ديسمبر: دفتر اليوم الثامن من الحملة الانتخابية

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيارت (00ر14).
- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي المسيلة (00ر10) وبرج بوعريريج (00ر14).
- عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بولاية بسكرة (00ر14).
- عبد المجيد تبون ضيف منتدى جريدة الحوار (00ر10).
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الجزائر - فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها الثامن :
- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيارت (00ر14).
- علي بن فليس ينشط تجمعين شعبيين بولايتي المسيلة (00ر10) وبرج بوعريريج (00ر14).
- عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بولاية بسكرة (00ر14).
- عبد المجيد تبون ضيف منتدى جريدة الحوار (00ر10).