رئاسيات 12 ديسمبر: تنصيب 31 مندوبا بلديا لتأطير الاقتراع بالبويرة

البويرة - تم تنصيب 31 مندوبا عبر البلديات الغربية والشرقية لولاية البويرة للسهر على السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، حسبما أفاد به يوم السبت المنسق المحلي للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات حركات جلول.

وحسب التفاصيل التي قدمها هذا المنسق المحلي خلال لقاء نظم بمقر الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن هذه العملية تأتي بعد تنصيب الخميس الفارط 10 مندوبي بلديات لدائرة صور الغزلان و ثمانية من دائرة برج أخريص.

وقال ل/وأج السيد حركات أن "التنسيقية المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للبويرة قد قامت اليوم السبت بتنصيب المندوبين البلديين البالغ عددهم 13 عبر البلديات الواقعة شرق الولاية وهي مشدالة و تغزوت و احنيف و شرفة و بشلول و سهاريج".

ولوحظ غياب بعض المندوبين البلديين المعينين بتأطير على الانتخابات في حيزر و العجيبة وأهل القصر. و ستستمر عملية التنصيب يومي الأحد و الاثنين للمندوبين المحليين لبلديتي دائرتي الأخضرية والقادرية.

وفيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد المنسق المحلي للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أن العملية تسير في ظروف جيدة. و اغتنم المسؤول الفرصة لدعوة جميع المؤطرين المشرفين على ضمان التنظيم السليم للتصويت للتجند من أجل إنجاح الانتخابات.

ورداً على سؤال ل/وأج بشأن الاحتجاجات في البلديات الشرقية للولاية حيث اعترض متظاهرون تنظيم الانتخابات، أوضح السيد حركات أنه "يحترم رأي وحرية الرأي للمتظاهرين" لكنه، كما قال، "شريطة أن لا تزعج آرائهم مجرى العملية الانتخابية".

وكان في الصباح قد نظم مواطنون من بلدية أهل القصر (جنوب شرق البويرة) مسيرة سلمية بعد اعتصامهم خارج مقر البلدية للاحتجاج على إجراء الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل وطالبوا بالإفراج عن جميع الموقوفين خلال المسيرات .