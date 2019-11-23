وهران: الفدرالية الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد مساندتها الكاملة للانتخابات الرئاسية

وهران - أكدت الفدرالية الوطنية لأبناء الشهداء اليوم السبت بوهران "مساندتها الكاملة وبدون شرط" للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل مثمنة دور الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد والمواطنين.

وأعلنت الفدرالية الوطنية لأبناء الشهداء في بيان ختامي توج أشغال ندوة جهوية للأمناء الولائيين لغرب وجنوب غرب البلاد عن "مساندتها الكاملة ودون شرط لهذه الانتخابات المصيرية التي تعد السبيل الوحيد لخروج البلاد من الازمة الحالية والعودة الى الشرعية الدستورية".

وثمنت الفدرالية الوطنية لأبناء الشهداء الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية البلاد من كل الأخطار.

وقد أوضح رئيس ذات الفدرالية، محفوظ طيلب، أن مطالب المواطنين تمت الإستجابة لها لاسيما تلك التي تتعلق بمكافحة الفساد وتأجيل انتخابات يوم 4 يوليو الماضي ووضع آليات تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.

كما أشاد محفوظ طيلب بمصالح الأمن وبالجيش الوطني الشعبي التي برهنت على المهنية في مهامها النبيلة لحماية البلاد من مختلف الانزلاقات وفي الحفاظ على الاستقرار.

ودعا رئيس الفدرالية الوطنية لابناء الشهداء الموطنين (كل الأجيال وفئات المجتمع) للتوجه للانتخاب بكثافة يوم 12 ديسمبر، "هذا الموعد التاريخي لتكريس الارادة الشعبية".