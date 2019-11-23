Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تبون ينتقد من خنشلة محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر ويدعو الى تقوية الصف الداخلي

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

خنشلة - انتقد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، مساء يوم السبت من خنشلة، محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا الشعب الجزائري الى تقوية صفوفه الداخلية والتوجه بقوة الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.

وقال السيد تبون في تجمع شعبي بدار الثقافة لهذه الولاية خلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار اليوم السابع من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، أن الشعب الجزائري "حر ولن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان بما في ذلك محاولات الاتحاد الأوربي"، الأمر الذي يدعو --كما قال-- الى "تقوية صفوفنا الداخلية لمواجهة كل ما يحاك ضد بلادنا".

ودعا في نفس الاطار الى ضرورة تصويت الجزائريين بقوة في الاستحقاق الرئاسي القادم بهدف "تجاوز الازمة السياسية والتوجه نحو المستقبل وفق مقتضيات الظروف الحالية".

ولدى حديثه الى الشباب، وعد السيد تبون في حال وصوله الى الرئاسة، بخلق بنك خاص بالشباب تسند اليه مهام مرافقة وتمويل مشاريع المؤسسات الشبانية، متعهدا بعدم اللجوء الى المتابعة القضائية في حق الشباب الذين فشلوا في مشاريعهم الممولة بقروض بنكية في اطار سياسة دعم تشغيل الشباب.

كما التزم السيد تبون ببناء "جزائر الكفاءات" وإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار مع تعويض ما تخسره الخزينة العمومية جراء ذلك بموارد أخرى، بالإضافة الى مراجعة أسعار الكهرباء في المناطق النائية والمعزولة وإحداث تنمية شاملة في القطاع الفلاحي.

وجدد السيد تبون بالمناسبة التزامه بمواصلة محاسبة ما أسماه ب"العصابة" التي "نهبت واستنزفت أموال الشعب الجزائري".

ولدى حديثه الى بعض سكان هذه الولاية، وعد السيد تبون بوضع برنامج تنموي خاص بها يشمل على وجه الخصوص قطاعات الصحة والأشغال العمومية والنقل والفلاحة والسكن.

وتجدر الإشارة الى أن محيط دار الثقافة علي سوايحي التي نشط بها السيد تبون تجمعه الشعبي عرفت قبل وصول المترشح بعض المناوشات الكلامية بين رافضين لحضوره ومناصريه، مما اضطر عناصر الأمن الى التدخل لتهدئة الوضع.

كلـمات مفتـاحيــة :
تبون ينتقد من خنشلة محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر ويدعو الى تقوية الصف الداخلي
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 18:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.23

رئاسيات 12 ديسمبر: تنصيب 31 مندوبا بلديا لتأطير الاقتراع بالبويرة

19.11.23

رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي في صلب خطابات المترشحين، في سابع يوم من الحملة…

19.11.23

وهران: الفدرالية الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد مساندتها الكاملة للانتخابات الرئاسية

19.11.23

بن فليس: الأجور والقدرة الشرائية والدعم أولى الملفات التي ستفتح بعد الانتخابات

19.11.23

تبون ينتقد من خنشلة محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر ويدعو الى تقوية…

19.11.23

وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية محور مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الاول

الأكثــر قـراءة

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.21

إنطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجني الزيتون: ترقب إنتاج 100 مليون لتر من زيت الزيتون