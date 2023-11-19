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تيارت: مسيرة سلمية لأفراد التعبئة دعما لرئاسيات 12 ديسمبر

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

تيارت - خرج يوم السبت الآلاف من أفراد التعبئة لولاية تيارت وممثلون عن أفراد التعبئة لـ 17 ولاية في مسيرة سلمية مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية وتثمينا لدور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة الشعب والحفاظ على استقرار الجزائر حسبما لوحظ.

وقد انطلقت هذه المسيرة من أمام ملعب "قايد أحمد" وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة وصولا الى "ساحة الشهداء" ثم العودة عبر  نفس المسار.

وجاء في بيان مساندة قرأه ممثل أفراد التعبئة لولاية تيارت خلال هذه المسيرة "نعلن بكل شجاعة وروح مسؤولية عن مساندتنا وتأييدنا لمساعي الجيش الوطني الشعبي ونثمن المجهودات الجبارة التي يبذلها من أجل جزائر مزدهرة (..) إننا متخندقون مع الجيش الوطني الشعبي وداعمون للمسار الانتخابي الذي نرى أنه الحل الوحيد والآمن للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الهدوء والاستقرار المؤسساتي الذي سيمكننا من التعبير السلمي و تحقيق مطالب الحراك الشعبي" .

وردد المشاركون في هذه المسيرة عدة شعارات منها " تحيا الجزائر .. الله يرحم الشهداء" و"الوفاء والولاء للوطن" و"الشعب يريد الانتخابات" وغيرها.

وتدخلت الشرطة لتوقيف بعض الاشخاص الذين حاولوا التشويش على المسيرة ومحاولة إثارة الفوضى .

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تيارت: مسيرة سلمية لأفراد التعبئة دعما لرئاسيات 12 ديسمبر
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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