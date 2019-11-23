النعامة: مواطنون في مسيرة سلمية بمدينة مشرية لمساندة إجراء الإنتخابات الرئاسية

النعامة ـ خرج يوم السبت مواطنون من مدينة مشرية (ولاية النعامة) في مسيرة سلمية للتعبير عن مساندتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر حسبما لوحظ .

وشارك في هذه المسيرة مواطنون وممثلو المجتمع المدني وعدد من المنظمات على غرار المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حيث عبروا عن تأييدهم للانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدين على ضرورة إجرائها في موعدها لأنها "المخرج والحل الوحيد للوضع السياسي الحالي للبلاد".

كما ورد في اللافتات التي حملها المواطنون "الإنتخابات هي الحل الدستوري للخروج من الأزمة" و"مشاركتنا في الإنتخابات حماية لوطننا" .

وقد رددوا شعارات تؤكد على الإرتباط الوثيق بين الشعب و الجيش الوطني الشعبي مثل "الجيش الشعب خاوة-خاوة".

وقد حاول بعض الأشخاص الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة التشويش على هذه المسيرة السلمية عند انطلاقتها على مستوى الطريق المزدوج المؤدي لوسط المدينة لكن مجريات المسيرة تواصلت في هدوء ودون تسجيل أية تجاوزات تذكر كما لوحظ.