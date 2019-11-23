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عين تموشنت: مسيرة شعبية تأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

عين تموشنت - نظم يوم السبت مئات المواطنين بعين تموشنت مسيرة شعبية سلمية تأييدا للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل وللتأكيد على الرابطة القوية بين الشعب و الجيش الوطني الشعبي حسبما لوحظ.

وقد قام المشاركون في هذه المسيرة بترديد النشيد الوطني أمام مقر المكتبة الرئيسية العمومية "مالك بن نبي", قبل أن يجوبوا الشوارع الرئيسية للمدينة على غرار نهج "1 ماي" وشارع "أول نوفمبر" وصولا إلى ساحة "9 ديسمبر 1960" المحاذية لمقر البلدية.

وقد شارك في المسيرة مختلف أطياف المجتمع من مجاهدين وشيوخ زوايا وشباب ومتقاعدين وعمال وكذا ممثلين عن الأسرة الثورية على غرار الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء إضافة إلى معطوبي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

وردد الحاضرون في هذه المسيرة جملة من الشعارات منها "نعم لانتخابات 12 ديسمبر" و"الانتخابات المخرج الديمقراطي للفراغ السياسي" و"جيش شعب خاوة ..خاوة" و" الجيش و الشعب جسد واحد" وغيرها من الشعارات المؤيدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة .

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عين تموشنت: مسيرة شعبية تأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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