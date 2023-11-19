مكافحة الإرهاب: تدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بالجلفة وسوق اهراس

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، من كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وسوق أهراس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بولاية بسكرة شخصا وحجزوا 27 كلغ من المواد المتفجرة ولوازم أخرى، حسب ما اورده يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في طار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 22 نوفمبر 2019، أربعة (04) قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة/ن.ع.1 وسوق أهراس /ن.ع.5، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، شخصا (01) وحجزوا 27 كيلوغراما من المواد المتفجرة، 145 مترا من الفتيل الصاعق، بطاريات، هواتف نقالة وأسلاك كهربائية".

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر حرس الحدود قرب الشريط الحدودي بتلمسان/ن.ع.2 "كمية من الكيف المعالج تقدر ب101 كيلوغرام، فيما حجز عناصر الدرك الوطني بكل من تيارت/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3 بندقيتي (02) صيد بدون وثائق ومنظار ميدان".

وفي نفس السياق، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وتمنراست/ن.ع.6 والوادي/ن.ع.4 "سيارة (01) رباعية الدفع، 13 قنطارا و75 كيلوغراما من المواد الغذائية، 1200 لتر من الوقود و 131 هاتف نقال".

من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس السواحل بالقالة /ن.ع.5 "غطاسين (02) وحجزوا أدوات لصيد المرجان".