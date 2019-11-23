بن قرينة يتعهد بإخراج الجزائر من "غرفة الانعاش" وجعلها "دولة رائدة"

الاغواط - تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، عبد القادر بن قرينة، اليوم السبت من ولاية الاغواط، بالعمل على إخراج الجزائر من "غرفة الانعاش" وجعلها دولة رائدة" على المستوى الدولي.

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة عبد الله كريو في إطار اليوم السابع من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، قال السيد بن قرينة: "هناك عملاء لأسيادهم لا يريدون للجزائر أن تقف على ارجلها. وسأعمل، في حالي انتخابي رئيسا للجمهورية، على أن تتعافى بلادنا من مرضها وسأخرجها من غرفة الإنعاش وأجعلها دولة رائدة بين الدول".

وأضاف قائلا: "لدينا كل المعطيات وندرك كل المخاطر ونملك في برنامجنا الانتخابي الحلول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى تلك المرتبطة بالأمن القومي لنخرج الجزائر من أزمتها ونخلص الشعب بكافة اطيافه من مشاكله".

وفي ذات السياق، اوضح مرشح حركة البناء الوطني أنه يملك الحل لأزمة السكن، مشيرا الى أنه "من غير المعقول ان تحوز ولاية الأغواط على مؤهلات طبيعية وبشرية بينما تفتقر بعض احيائها للمياه الصالحة للشرب ويعاني شبابها من البطالة في ظل وجود قطب صناعي هام وهو حاسي الرمل".

وأشار في هذا الإطار إلى أن جزءا من برنامجه الانتخابي "يصب في سياق بعث الاستثمارات في الولاية والولايات المجاورة"، متعهدا بتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة بالقول أن "الفكرة موجودة والخبراء موجودون والرغبة الأجنبية في الاستثمار في هذا المجال ايضا موجودة وسنضمن المردودية وسرعة وتيرة الانتاج".

وتابع في ذات السياق ان برنامج التنمية "سيشمل جميع ولايات الوطن دون تفريق"، مشيرا الى انه سيعمل على التخلص من التبعية للخارج في الغذاء وسيشجع الانتاج الوطني عبر توفير المناخ والظروف والوسائل اللازمة لذلك.

وفي تعليقه على الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص خروج مواطنين بدائرة آفلو (الاغواط) رافضين للانتخابات والذين اصطدموا بمسيرة لمناضلين وداعمين له، قال بن قرينة : "هؤلاء اخواننا، فمن عارضنا نسامحه وندعوه الى الخروج في مسيرة ضد التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية لبلادنا"، مضيفا: "عندما تكون الجزائر في خطر، كل الاحقاد الداخلية تزول لنقف رجلا واحدا ضد اعداء بلادنا والمتربصين بها. لابد ان نتجند لحماية أمننا ونرفض أن تناقش شؤوننا الداخلية في البرلمان الاوروبي وهذا بالتخابر مع عملائهم من داخل الوطن".