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عبد المجيد تبون يلتزم من باتنة بالقضاء "النهائي" على أزمتي السكن والبطالة

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 15:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
عبد المجيد تبون يلتزم من باتنة بالقضاء &quot;النهائي&quot; على أزمتي السكن والبطالة

باتنة - التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم ،السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بباتنة،بالقضاء "نهائيا" على أزمتي السكن والبطالة وكذا تسليم المشعل للشباب ومراجعة الدستور وقانون الانتخابات .

وقال السيد تبون في تجمع شعبي بدار الثقافة وسط مدينة باتنة في اطار نشاطات اليوم السابع من حملته الانتخابية التي تحمل شعار بـ "التغيير ملتزمون وعليه قادرون"، "ألتزم في حال ما إذا زكاني الشعب رئيسا للجمهورية بالقضاء على أزمتي السكن والبطالة بصفة نهائية " مبرزا في هذا الاطار تعهده بـ" تطبيق قرار ادماج 400 الف موظف بسرعة قصوى" وهو ما يساهم في القضاء على مشكل البطالة .

وفي الشق السياسي ،جدد السيد تبون التزامه بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات "خلال الأربعة أشهر الأولى" من عهدته الرئاسية في حال ما اذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية وذلك بهدف -- كما قال –"تحقيق التغيير وتسليم المشعل للشباب " وكذا " وقف توغل المال في الانتخابات والحياة السياسية "، مشيرا الى ان " استعمال المال في الانتخابات ساهم في تهميش فئة الشباب والكفاءات الوطنية في الساحة السياسية " .

كما تعهد السيد تبون ب" مواصلة محاسبة العصابة التي نهبت المال العام" مبرزا في هذا السياق انه تعرض لـ" مؤامرة من طرف هذه العصابة سنة 2017 وهي تواصل نفس المؤامرة في 2019 " .

كما أوضح السيد تبون ان برنامجه الذي يتضمن 54 التزاما يهدف الى " تقوية اللحمة الوطنية ومحاربة التزوير" بالإضافة الى " تغيير السلوكيات وتشريح مشاكل كافة القطاعات " السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما عبر عن التزامه بحل " كافة مشاكل مجندي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين " خلال سنوات المأساة الوطنية .

وفي ختام كلمته شدد المترشح عبد المجيد  تبون على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه -كما قال -"الانتخابات كفيلة بتحقيق التغيير" وهي "وسيلة يمارس بها الشعب سيادته كما تنص عليه المادة 7 و8 من الدستور التي طالب بها الحراك الشعبي ".

بالمقابل دعا السيد تبون الى ضرورة " احترام أراء الأطراف غير المقتنعة بالانتخابات" مشيرا الى أن " الصندوق هو الفاصل بطريقة ديمقراطية "، لكنه حذر ايضا من "خطورة المراحل الانتقالية على مستقبل البلاد" .

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:45
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عبد المجيد تبون يلتزم من باتنة بالقضاء "النهائي" على أزمتي السكن والبطالة
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 15:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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