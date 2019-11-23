سكيكدة: مسيرة سلمية دعما للانتخابات الرئاسية المقبلة

سكيكدة - نظم ممثلون عن الأسرة الثورية و المجتمع المدني لولاية سكيكدة يوم السبت، مسيرة مساندة للانتخابات الرئاسية المقبلة و دعما للجيش الوطني الشعبي.

وقد انطلقت المسيرة التي شارك فيها حوالي 200 شخص من أمام ملعب 20 أوت 1955 بحي الممرات و جابت شوارع المدينة إلى غاية ساحة "الحرية" حاملين لافتات تدعو الى بحتمية إجراء الرئاسيات المقبلة في وقتها في 12 ديسمبر القادم و "عدم تفويت هذه الفرصة وذلك تفاديا لوقوع البلاد في الفراغ و المجهول".

وردد المتظاهرون النشيد الوطني والاناشيد الوطنية وشعارات مساندة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل مشيدن بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومساندتهم له بعيارات "جيش شعب خاوة- خاوة".

واكدو كذلك على ضرورة الاستجابة لنداء الواجب الوطني بالمشاركة المكثفة في الاستحقاق المقبل لتمكين البلاد من تجاوز الأزمة التي تعيشها" .

من جهة أخرى، عارض عدد آخر من المواطنين هذه المسيرة بالتشويش عليها و ذلك وسط حضور مكثف لعناصر الأمن الوطني، حسب ما لوحظ.