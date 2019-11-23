مسيرة سلمية بخنشلة دعما لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

خنشلة - خرج يوم السبت مواطنون بولاية خنشلة في مسيرة سلمية دعما لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل و مساندة للجيش الوطني الشعبي.

وانطلق مواطنون يمثلون مختلف فعاليات المجتمع المدني والأسرة الثورية في مسيرة سلمية من ساحة مقر البلدية (طريق بابار) إلى غاية ساحة الشهيد عباس لغرور "النافورة" بوسط المدينة، حيث توقفوا و رددوا شعارات مؤيدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ومساندة للجيش الوطني الشعبي.

و هتف المشاركون في المسيرة شعارات تنادي بحتمية إجراء الرئاسيات المقبلة في موعدها كما رفعوا لافتات تدعو إلى "عدم تفويت فرصة الـ 12 ديسمبر المقبل تفاديا لوقوع البلاد في الفراغ و المجهول".

ودعوا بالمناسبة كذلك إلى "الاستجابة لنداء الواجب الوطني بالمشاركة المكثفة في الاستحقاق المقبل واختيار الأكفأ من بين المرشحين الخمسة لهذا الموعد السياسي لتمكين البلاد من تجاوز الأزمة التي تعيشها" كما رددوا عبارات مساندة للجيش الوطني الشعبي من بينها "جيش شعب خاوة- خاوة".

و بعد الاستماع بساحة عباس لغرور للنشيد الوطني و وقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء الواجب الوطني بالداموس بتيبازة قرأ الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، بوزيد عباسي، بيانا مساندا لإجراء الانتخابات ومدعم للجهود المبذولة من طرف الجيش الوطني الشعبي.

و عبر مواطنون شاركوا في هذه المسيرة لـ/وأج/ أن خروجهم لهذه المسيرة "ليس من أجل مساندة مرشح على حساب آخر وإنما من أجل المساهمة في بناء جزائر جديدة قوية من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية".

من جهتهم، نظم مواطنون آخرون تجمعا سلميا بالقرب من مبنى قاعة "السينيماتيك" وساحة عباس لغرور مرددين شعارات معارضة لإجراء الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر في ظل من وصفوهم بـ"رموز النظام السابق" دون تسجيل أي حوادث تذكر في التجمعين، حسب ما لوحظ.