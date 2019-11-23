Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مسيرة سلمية بخنشلة دعما لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 15:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

خنشلة - خرج يوم السبت مواطنون بولاية خنشلة في مسيرة سلمية دعما لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل و مساندة للجيش الوطني الشعبي.  

وانطلق مواطنون يمثلون مختلف فعاليات المجتمع المدني والأسرة الثورية في مسيرة سلمية من ساحة مقر البلدية (طريق بابار) إلى غاية ساحة الشهيد عباس لغرور "النافورة" بوسط المدينة، حيث توقفوا و رددوا شعارات مؤيدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ومساندة للجيش الوطني الشعبي.

و هتف المشاركون في المسيرة شعارات تنادي بحتمية إجراء الرئاسيات المقبلة في موعدها كما رفعوا لافتات تدعو إلى "عدم تفويت فرصة الـ 12 ديسمبر المقبل تفاديا لوقوع البلاد في الفراغ و المجهول".

ودعوا بالمناسبة كذلك إلى "الاستجابة لنداء الواجب الوطني بالمشاركة المكثفة في الاستحقاق المقبل واختيار الأكفأ من بين المرشحين الخمسة لهذا الموعد السياسي لتمكين البلاد من تجاوز الأزمة التي تعيشها" كما رددوا عبارات مساندة للجيش الوطني الشعبي من بينها "جيش شعب خاوة- خاوة".

و بعد الاستماع بساحة عباس لغرور للنشيد الوطني و وقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء الواجب الوطني بالداموس بتيبازة قرأ الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، بوزيد عباسي، بيانا مساندا لإجراء الانتخابات ومدعم للجهود المبذولة من طرف الجيش الوطني الشعبي.

و عبر مواطنون شاركوا في هذه المسيرة لـ/وأج/ أن خروجهم لهذه المسيرة "ليس من أجل مساندة مرشح على حساب آخر وإنما من أجل المساهمة في بناء جزائر جديدة قوية من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية".

من جهتهم، نظم مواطنون آخرون تجمعا سلميا بالقرب من مبنى قاعة "السينيماتيك" وساحة عباس لغرور مرددين شعارات معارضة لإجراء الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر في ظل من وصفوهم بـ"رموز النظام السابق" دون تسجيل أي حوادث تذكر في التجمعين، حسب ما لوحظ.

آخر تعديل على السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 16:48
كلـمات مفتـاحيــة :
مسيرة سلمية بخنشلة دعما لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : السبت, 23 تشرين2/نوفمبر 2019 15:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.23

تيارت: مسيرة سلمية لأفراد التعبئة دعما لرئاسيات 12 ديسمبر

19.11.23

النعامة: مواطنون في مسيرة سلمية بمدينة مشرية لمساندة إجراء الإنتخابات الرئاسية

19.11.23

عين تموشنت: مسيرة شعبية تأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

19.11.23

عبد العزيز بلعيد يلتزم من الشلف بتحرير الاستثمار وخلق مؤسسات اقتصادية "حقيقية"

19.11.23

بن قرينة يتعهد بإخراج الجزائر من "غرفة الانعاش" وجعلها "دولة رائدة"

19.11.23

عبد المجيد تبون يلتزم من باتنة بالقضاء "النهائي" على أزمتي السكن والبطالة

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.20

بشار: عرض فني كبير في ختام الطبعة الأولى من تظاهرة " الله يجعل من خيمتنا خيام"

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية