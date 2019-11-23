الصحافة الوطنية تبرز رفع المترشحين الخمسة لسقف التزاماتهم في سادس أيام الحملة الانتخابية

الجزائر - واصلت الصحافة الوطنية الصادرة يوم السبت تغطيتها للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل, مبرزة رفع المترشحين سقف التزاماتهم وتعهداتهم بشأن إخراج البلاد من الازمة, واحداث القطيعة مع ممارسات الماضي.

و بهذا الخصوص كتبت يومية "الشروق", بالبند العريض في صفحتها الاولى,"الخمسة يرفعون سقف الوعود", حيث تطرقت في مقال لها أن المترشحين الخمسة تحدثوا في تدخلاتهم عبر عديد الولايات عن ضرورة "إعادة الاموال المنهوبة وعن برامج تبحث عن ثروات أخرى بديلة للنفط الزائل والمنهار سعره من خلال الطاقات المتجددة مثل الطاقة لشمسية".

وفي تعليق يومي كتبت ذات الجريدة أن الجزائريين ب"حاجة الى خطاب واقعي وحقيقي حتى وإن كان صادما ومرا , لكي لا تتكرر أخطاء العشرين سنة الماضية, حيث نفخت العصابة والحاشية وبطانة السوء الانجازات وجعلت من جزئها الافتراضي والوهمي والخيالي, سببا في استفاقة المواطنين".

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وفي مقال آخر تحت عنوان "الحملة بعد أسبوع.. شعبوية وتبرؤ من العصابة", أشارت "الشروق" الى أن الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية "ميزها خطاب سياسي باهت بإجماع الخبراء والمختصين الذين حكموا على المترشحين الخمسة بالفشل في استمالة المواطنين".

بدورها تطرقت يومية "المساء" في مجموعة من المقالات الى فعاليات الحملة الانتخابية, مركزة على اهم النقاط الواردة في خطابات المترشحين على غرار تعهدات علي بن فليس ب"اصلاح الحملة الانتخابية" والتزامات عبد القادر بن قرينة ب"استرجاع الاموال المنهوبة" وتأكيد عبد المجيد تبون ب"دعمه لعنصر الشباب وتسليمه المشعل", الى جانب حديث عبد العزيز بلعيد عن "دستور جديد على مقاس الشعب وليس الاشخاص".

أما يومية "النصر" فقد تناولت مجريات الحملة الانتخابية, مبرزة رد فعل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات", حيال ما يجري في التجمعات والنشاطات الجوارية لاسيما تأكيدها على أن الحملة "تجري في هدوء وسلمية كاملة" وأن المترشحين "ملتزمون بقانون الانتخابات وميثاق اخلاقيات الممارسة الانتخابية" الى جانب دعوة هذه الهيئة المترشحين و وسائل الاعلام الى "التعقل وتجاوز التهويل وكل ما يعترض السير الحسن للعملية الانتخابية".

من جانبها تطرقت يومية "الحياة" في تعليق لها عن "اجماع" المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية بأن "حل الازمة السياسية في البلاد مرهون بالذهاب الى انتخابات رئاسية حرة شفافة ونزيهة", وكذا دعوتهم الشعب الجزائري الى "ضرورة قبول مسعى الرئاسيات كحل آمن ودستوري للخروج من الازمة".

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يومية "المجاهد" الناطقة باللغة الفرنسية تطرقت بدورها باستفاضة الى مجريات الحملة الانتخابية, ناقلة في عدة مقالات تصريحات المترشحين الخمسة و وعودهم ب"اخراج البلاد من الازمة" في حين أشارت يومية "لو تون دالجيري" أن الحملة عرفت "تقدما ملحوظا".

أما يومية "أوريزون" فقد أبرزت من جانبها اهتمام المترشحين بعنصر الشباب الذي أخذ "حيزا هاما في خطاباتهم" مشيرة في تعليق لها أن "زمن الوعود الزائفة قد ولى", في الوقت الذي نقلت فيه يومية "لكسبريسون" تعهدات والتزامات المترشحين ب"استرجاع الاموال المنهوبة".

من جانب آخر تفاعلت مختلف اليوميات الصادرة نهار اليوم مع خطاب نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح بمناسبة اليوم الرابع من زيارته التفقدية الى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة, ناقلة تأكيداته بأن "كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها, فشلت وستفشل مستقبلا" وكذا اشادته ب"الجهود المثمرة" التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال.

كما تناولت الصحف الوطنية أيضا الحراك الشعبي السلمي في جمعته 40 , لافتة بالمناسبة الى تزامنه مع الحملة الانتخابية لرئاسيات ال12 ديسمبر وكذا تمسك المتظاهرين ب"عدم التنازل عن التغيير ومطالب الشعب مثلما رود في مقال ليومية "البلاد".