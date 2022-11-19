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أهم تصريحات المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر في اليوم السادس من الحملة الانتخابية

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 19:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات

الجزائر - أهم ما تضمنته تصريحات المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر القادم في اليوم السادس من الحملة الانتخابية:

- المترشح عبد العزيز بلعيد من وهران: "الجزائر تحتاج اليوم الى قائد من جيل الاستقلال من ذوي الايادي النظيفة والكفاءة لحمل البلاد الى بر الامان.

 "أتعهد بتحرير الاقتصاد والمبادرات وادعو المواطنين الى عدم التصنت لخطابات التخويف".

 - المترشح عبد القادر بن قرينة من البيض:" من لا يملك قوت يومه لا يمكن أن يمتلك سيادة قراره  و لابد من ربح معركة الأمن الغذائي حتى نحافظ على سيادة و استقرار الجزائر".

"سنقف إلى جانب اخواننا الرافضين للانتخابات (...) ليسوا اعداءنا, نعمل معهم بما يخدم الوطن والصندوق هو الفاصل".

-المترشح عز الدين ميهوبي من ايليزي: "ايماني كبير بأن الصحراء تمثل البديل الحقيقي لجزائر العقود القادمة و من حق كل جزائري أن يحلم بان تصبح صحراءه جنات بالنظر للثروات والإمكانيات التي تزخر فيها وبالأخص في مجال المياه".

"الجزائر ماضية إلى الاستحقاقات المصيرية والتشكيك في إجرائها من المسائل التي أصبحت خلفنا".

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أهم تصريحات المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر في اليوم السادس من الحملة الانتخابية
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 19:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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