أهم تصريحات المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر في اليوم السادس من الحملة الانتخابية

الجزائر - أهم ما تضمنته تصريحات المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر القادم في اليوم السادس من الحملة الانتخابية:

- المترشح عبد العزيز بلعيد من وهران: "الجزائر تحتاج اليوم الى قائد من جيل الاستقلال من ذوي الايادي النظيفة والكفاءة لحمل البلاد الى بر الامان.

"أتعهد بتحرير الاقتصاد والمبادرات وادعو المواطنين الى عدم التصنت لخطابات التخويف".

- المترشح عبد القادر بن قرينة من البيض:" من لا يملك قوت يومه لا يمكن أن يمتلك سيادة قراره و لابد من ربح معركة الأمن الغذائي حتى نحافظ على سيادة و استقرار الجزائر".

"سنقف إلى جانب اخواننا الرافضين للانتخابات (...) ليسوا اعداءنا, نعمل معهم بما يخدم الوطن والصندوق هو الفاصل".

-المترشح عز الدين ميهوبي من ايليزي: "ايماني كبير بأن الصحراء تمثل البديل الحقيقي لجزائر العقود القادمة و من حق كل جزائري أن يحلم بان تصبح صحراءه جنات بالنظر للثروات والإمكانيات التي تزخر فيها وبالأخص في مجال المياه".

"الجزائر ماضية إلى الاستحقاقات المصيرية والتشكيك في إجرائها من المسائل التي أصبحت خلفنا".