Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ميهوبي يستعرض من إليزي ملامح مشروعه "حلم الصحراء"

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

إليزي - استعرض المترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عز الدين ميهوبي، اليوم الجمعة بإليزي مشروعه الذي أطلق عليه "حلم الصحراء" يرمي من خلاله ال بعث التنمية بالجنوب وجعل هذه المنطقة "صمام أمان للاقتصاد الوطني".

وأبدى السيد ميهوبي خلال تجمع بدار الثقافة عثمان بالي، "إيمانه الكبير بأن الصحراء تمثل البديل الحقيقي لجزائر العقود القادمة" مؤكدا أنه "من حق كل جزائري أن يحلم بأن تصبح صحراءه جنات بالنظر للثروات والإمكانيات التي تزخر فيها وبالأخص في مجال المياه الجوفية والزراعة والسياحة والطاقة الشمسية والموارد المعدنية".

ويتضمن مشروع "حلم الصحراء" إنشاء وكالة وطنية للاستثمار في المناطق الجنوبية، تدرس فيها المشاريع الاستثمارية وتعالج ضمن رؤية محلية لا مركزية ومن طرف كفاءات وطنية من أبناء المنطقة.

وفي هذا الإطار، لفت المترشح إلى عزمه إنشاء مناطق حرة –في حالة توليه رئاسة البلاد- يتم فيها تعزيز التجارة البينية مع دول الجوار مع تحيين النصوص القانونية المنظمة لتجارة المقايضة.

وتعهد السيد ميهوبي أيضا بجعل الجنوب أحد أهم قواعد التصدير خارج المحروقات مشيرا إلى ضرورة إنشاء وكالة وطنية للتصدير تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف الإدارات والأطراف المتدخلة في هذا الشأن وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح مشاريع التجارة الخارجية انطلاقا من حاجيات ومقترحات المصدرين أنفسهم.

وفي المجال الفلاحي، يستهدف مشروع "حلم الصحراء" زراعة خمسة ملايين نخلة على امتداد فترة العهدة الرئاسية أي بمعدل مليون نخلة سنويا إلى جانب إحياء اتفاقيات الرعي المشترك مع دول الجوار.

كما يرتكز هذا المشروع على دعم التشغيل من خلال قروض بدون فائدة تمنح فيها الأولوية للقطاعات الاستراتيجية كالفلاحة مع ضمان المرافقة الدائمة للشباب المقاول.

وعن أهمية الانتخابات الرئاسيات المقبلة، أكد السيد ميهوبي أن الجزائر تتجه نحو استحقاقات "مصيرية" وأن التشكيك في إجرائها "من المسائل التي أصبحت خلفنا".

وأضاف زعيم التجمع الوطني لاديمقراطي أن الشعب أصبح الآن رقما أساسيا في كل معادلة" ولم يعد من الممكن تجاهل إرادته التي تتطلع إلى القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وفي رده على أسئلة الصحفيين عقب التجمع الشعبي، كشف المترشح عن تلقيه لعرض من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتعلق بتنظيم مناظرة تلفزيونية يوم 7 ديسمبر بالتلفزيون العمومي.

و في هذا الشأن أكد المشرح مواقفته موضحا بالقول: "تلقينا قبل ثلاثة أيام مراسلة من جانب السلطة تطلب تأكيدا منا للمشاركة. فأكدنا استعدادنا لأننا نرى في هذه المناظرة مناسبة للتعريف أكثر ببرامج المشاركين".

كلـمات مفتـاحيــة :
ميهوبي يستعرض من إليزي ملامح مشروعه "حلم الصحراء"
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.22

المترشحون يجددون تعهداتهم بتحرير الاقتصاد وبعث التنمية في الجنوب

19.11.22

أهم تصريحات المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر في اليوم السادس من الحملة الانتخابية

19.11.22

سرطان: المرضى بحاجة ماسة إلى الأدوية المبتكرة

19.11.22

ميهوبي يستعرض من إليزي ملامح مشروعه "حلم الصحراء"

19.11.22

انطلاق أشغال الدورة ال44 للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو)

19.11.22

دفتر اليوم السابع من الحملة الانتخابية

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة