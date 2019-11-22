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دفتر اليوم السادس من الحملة الانتخابية 

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - فيما يلي دفتر الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها السادس:

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعين شعبيين بولايتي وهران (سا 00ر10) و مستغانم (سا 00ر15).

- عبد القادر بن قرينة ينشط تجمعين شعبيين بالبيض (صباحا) و آفلو بولاية الاغواط (مساء).

- عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا بولاية ايليزي على الساعة 30ر16.

آخر تعديل على الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 15:54
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دفتر اليوم السادس من الحملة الانتخابية 
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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