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توقيف ستة أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 15:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 76 مرات
توقيف ستة أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل

الجزائر - أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث تم توقيف أربعة (4) أشخاص بغليزان، شخص بمستغانم و آخر بتمنراست، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 نوفمبر 2019، محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث تم توقيف أربعة (04) أشخاص بغليزان، شخص (01) بمستغانم/ن.ع.2 وشخص آخر (01) بتمنراست/ن.ع.6 ".

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وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ستة (6) أشخاص وضبطت مركبتين (2) رباعيتي الدفع وثمانون (80) كلغ من المواد الكيماوية وثلاثة (03) مولدات كهربائية وثلاثة (03) مطارق ضغط و(16) قنطار و(75) كلغ من المواد الغذائية".

من جهة أخرى، "أوقفت عناصر الدرك الوطني بتيارت/ن.ع.2، أربعة (4) أشخاص بحوزتهم أربعة بنادق (4) صيد  بطريقة غير قانونية، فيما أحبط حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 محاولات تهريب كمية من الوقود تُقدر بـ (6477) لتر".

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توقيف ستة أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 تشرين2/نوفمبر 2019 15:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 76 مرة   شارك

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