دعوة التجار إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

وهران - دعا المنسق العام للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين، حزاب بن شهرة، اليوم الخميس بوهران التجار والحرفيين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر القادم.

وأبرز السيد بن شهرة، الناطق الرسمي للاتحاد والذي ترأس أشغال المؤتمر التمهيدي للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين للغرب والجنوب الغربي للبلاد، أن "الأمر يتعلق بمصير بلادنا. وليس لدينا طموحات أخرى سوى المساهمة في جهود التنمية واستقرار بلادنا وندعو بقوة جميع منخرطي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين للمشاركة بكثافة في انتخابات 12 ديسمبر".

وفي كلمته الافتتاحية لهذا المؤتمر التمهيدي الذي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك المنظم مؤخرا بقسنطينة تحسبا لانعقاد المؤتمر الوطني السادس والمقرر يومي 8 و9 يناير 2020، أشاد المنسق العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بجهود الجيش الوطني الشعبي لضمان السلم والاستقرار والأمن في البلاد.

كما تطرق مندوبو المكاتب الولائية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تدخلاتهم الى العديد من الانشغالات المتعلقة بنشاطهم بما في ذلك الأعباء الاجتماعية والجبائية.

وأبرز مندوب مكتب ولاية سعيدة، محمد جمال كركو، أنه "لدينا أعباء اجتماعية وجبائية ثقيلة ويحق لنا أن نطلب من الدولة تخفيف الاشتراكات في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الضرائب".

ومن جهته أشار ممثل اللجنة الوطنية للتحضير لمؤتمر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، قويدر داني، الى أنه "نتمنى تمثيل التجار في لجان الطعون للضرائب كما كان من قبل". وللإشارة شارك أزيد من 180 مندوبًا من 15 ولاية من الغرب والجنوب الغربي للوطن في هذا المؤتمر التمهيدي.