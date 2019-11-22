مجلس الأمة يشارك بإسبانيا في ندوة التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي

الجزائر - يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في فعاليات الندوة الـ44 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي وذلك يومي 22 و23 نوفمبر الجاري بـ"فيتوريا-غاستيز" (اسبانيا)، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الندوة تنعقد هذا العام تحت شعار: "1975- 2019: أربعة وأربعين عاما من الكفاح من أجل الاستقلال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ضمان للسلم والاستقرار في المنطقة".

ويتضمن جدول الأعمال أربعة محاور تتم دراستها في إطار ورشات عمل و يتعلق الأمر ب"الموارد الطبيعية"، "تعزيز الدولة الصحراوية"، " حقوق الإنسان والأراضي المحتلة" و "سياسة وإعلام".

ويتشكل وفد مجلس الأمة من بيبي عبيد، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس الوفد، و من الأعضاء محمد زكريا، رشيد بوسحابة، أحمد بدة، عبد الرحمان مدني، جبريل غومة و محمد قادوس.

جدير بالذكر أن التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي تعمل في إطار شبكة دولية لمجموعة من المنظمات والشخصيات، تهدف وتسعى إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.