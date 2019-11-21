بوقادوم يستعرض مع نظيره الإماراتي سبل تطوير وترقية العلاقات الثنائية

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث استعرضا خلالها العلاقات "التاريخية الوطيدة" القائمة بين البلدين على مختلف الأصعدة و بحثا السبل الكفيلة لتطويرها وترقيتها، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين تطرقا أيضا إلى بعض المسائل المتعلقة بالوضع الراهن في المنطقة.

كما التقى الوزير أيضا، يضيف البيان، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الشؤون الرئاسية الإماراتية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، و نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زيد آل نهيان،الذي أشاد ب"المساهمة الفعالة للكوادر المتميزة من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالإمارات في تطوير قطاع الصناعة البتروكيميائية في بلاده".

وقدم السيد بوقدوم، بهذه المناسبة، التعازي الخالصة إلى دولة الإمارات قيادة وشعبا إثر وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.