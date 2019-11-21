مشاركة وفد من المجلس الشعبي الوطني في الندوة الأوروبية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

وأضح نفس المصدر أن الندوة الاوروبية الدولية تمكنت, طيلة السنوات الماضة من تعزيز هيكلها التنظيمي من خلال الجمع بين المصالح المختلفة وما افرزته المناقشات بشكل جعلها تتمحور حول اربعة محاور رئيسية هي "العمل السياسي والتواصل" , "تنمية الدولة الصحراوية" الى جانب محور "حقوق الانسان والاراضي المحتلة" وكذا "استنزاف الموارد الطبيعية".
وأبرز البيان أنه سيتم خلال ندوة هذا العام التركيز في ورشات العمل على "السياق السياسي للنزاع في الصحراء الغربية بحيث ينتظر ان يقدم المشاركون مقترحات ملموسة لمناقشتها في الجلسة العامة لتغذية الحملة السياسية الدولية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وتحقيقا لهذه الغاية -يقول المصدر- تمت صياغة ونشر وثيقة بعنوان "الاوكوكو 2019 تدعو اسبانيا والاتحاد الاووربي لتحمل مسؤولياتهما في النزاع في الصحراء الغربية", تتضمن الاقتراحات الخاصة بالحملة السياسية الدولية لاسيما فيما يخص اجراءات التأثير السياسي المنفذة والتي ستنفذ عامي 2019 و 2020 .
ومن جملة المواضيع التي سيناقشها المشاركون في هذه الندوة ذكر البيان : "وضعية النزاع وآفاق المستقبل" و"خطة العمل والمبادرات والاولويات لعام 2020".
للاشارة, فان الوفد المشارك في هذه الندوة يتكون من رئيسة المجموعة البرلمانية للاخوة والصداقة الجزائر-الصحراء الغربية سعيدة براهيم بوناب, بالاضافة الى عدد من النواب.