Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشاركة وفد من المجلس الشعبي الوطني في الندوة الأوروبية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر- يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني, في أشغال الندوة الاوروبية الدولية ال 44 لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (الاوكوكو), والتي تحتضنها مدينة فيتوريا غاستايز (اسبانيا) يومي الجمعة و السبت, من أجل دعم استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, كما جاء يوم الخميس في بيان للمجلس.

وأضح نفس المصدر  أن الندوة الاوروبية الدولية تمكنت, طيلة السنوات الماضة من تعزيز هيكلها التنظيمي من خلال الجمع بين المصالح المختلفة وما افرزته المناقشات بشكل جعلها تتمحور حول اربعة محاور رئيسية هي "العمل السياسي والتواصل" , "تنمية الدولة الصحراوية" الى جانب محور "حقوق الانسان والاراضي المحتلة" وكذا "استنزاف الموارد الطبيعية".

وأبرز البيان أنه سيتم خلال ندوة هذا العام التركيز في ورشات العمل على "السياق السياسي للنزاع في الصحراء الغربية بحيث ينتظر ان يقدم المشاركون مقترحات ملموسة لمناقشتها في الجلسة العامة لتغذية الحملة السياسية الدولية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وتحقيقا لهذه الغاية -يقول المصدر- تمت صياغة ونشر وثيقة بعنوان "الاوكوكو 2019 تدعو اسبانيا والاتحاد الاووربي لتحمل مسؤولياتهما في النزاع في الصحراء الغربية", تتضمن الاقتراحات الخاصة بالحملة السياسية الدولية لاسيما فيما يخص اجراءات التأثير السياسي المنفذة والتي ستنفذ عامي 2019 و 2020 .

ومن جملة المواضيع التي سيناقشها المشاركون في هذه الندوة ذكر البيان : "وضعية النزاع وآفاق المستقبل" و"خطة العمل والمبادرات والاولويات لعام 2020".

للاشارة, فان الوفد المشارك في هذه الندوة يتكون من رئيسة المجموعة البرلمانية للاخوة والصداقة الجزائر-الصحراء الغربية سعيدة براهيم بوناب, بالاضافة الى عدد من النواب.

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:27
كلـمات مفتـاحيــة :
مشاركة وفد من المجلس الشعبي الوطني في الندوة الأوروبية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.21

مشاركة وفد من المجلس الشعبي الوطني في الندوة الأوروبية الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي

19.11.21

مكافحة الارهاب: توقيف شخصين بغليزان والطارف (وزارة الدفاع)

19.11.21

رئاسيات 2019 : دفتر اليوم الخامس من الحملة الانتخابية

19.11.21

وهران: نادي جديد لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في طور التأسيس

19.11.21

تنس- الدورة الدولية المفتوحة للأواسط لوجدة انقاد: تأهل الجزائري مباركي الى ربع النهائي

19.11.21

تنس- دورة " جائزة "فيصل بوعزيز": ميدان باش جراح يحتضن المنافسة في مطلع ديسمبر

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات