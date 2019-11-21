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مكافحة الارهاب: توقيف شخصين بغليزان والطارف (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الاربعاء, بفضل استغلال المعلومات, من توقيف شخص بغليزان حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالطارف عنصر دعم للجماعات الإرهابية, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 20 نوفمبر 2019 بغليزان/ن.ع.2, شخصا (01) لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالطارف/ن.ع.5 عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية".

من جهة أخرى, وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6, أربعة (04) أشخاص وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع وستة (06) مولدات  كهربائية وست (06) مطارق ضغط ولوحتين (02) لتوليد الطاقة الشمسية وجهاز (01) كشف عن المعادن, بالإضافة إلى 13 قنطار و 40 كيلوغرام من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

وبالناحية العسكرية الثانية --يضيف البيان-- "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران, تاجر (01) مخدرات بحوزته أربعة (04) كيلوغرامات و 480 غرام من الكيف المعالج, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من النعامة وسعيدة, خمسة (05) أشخاص وضبطوا طائرتين (02) دون طيار مجهزتين بكاميرا".

من جهة أخرى, أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على بعد أربعة (04) أميال بحرية شمال ميناء أرزيو بوهران/ن.ع.2".

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مكافحة الارهاب: توقيف شخصين بغليزان والطارف (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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