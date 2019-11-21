مكافحة الارهاب: توقيف شخصين بغليزان والطارف (وزارة الدفاع)

تنس- الدورة الدولية المفتوحة للأواسط لوجدة انقاد: تأهل الجزائري مباركي الى ربع النهائي -

تنس- دورة جائزة فيصل بوعزيز : ميدان باش جراح يحتضن المنافسة في مطلع ديسمبر -

الصحافة الوطنية تعتبر أن الانتخابات الرئاسية الطريق الأقصر لإخراج البلاد من الأزمة -

الحكومة الكندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية -

انطلاق أول رحلة للقطار الجديد بين تبسة والجزائر العاصمة -

389 شخص مسن تعرضوا للعنف ما بين 2015 و 2018 -

حركة النهضة ترفع الفيتو على مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة -

المترشحون يستعرضون حلولهم لمعالجة الجانبين السياسي والاقتصادي للأزمة -

الحكومة تدرس وتناقش مشاريع مراسيم تنفيذية و عروض تمس عدة قطاعات (بيان) -

اجتماع الحكومة: المصادقة على عدة مراسيم تنفيذية ودراسة عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية -

سوق التأمينات: 66 بالمائة من التعويضات خلال العام 2018 خصت حوادث الطرقات -

مشروع قانون الإجراءات الجزائية: رفع بعض العوائق في تحريك الدعوى العمومية -

جلاب: الترقيم العمودي أكثر من 400 ألف منتج مرقم بالجزائر -

الجزائر ترفض المواقف المعتبرة بأن المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون -

بشار: عرض فني كبير في ختام الطبعة الأولى من تظاهرة الله يجعل من خيمتنا خيام -

وزيرة التضامن تبرز من القاهرة المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات -

مجمع 'لوجيترانس' يشرع في تنفيذ 15 اتفاقية جديدة للنقل الدولي للبضائع بداية 2020 -

أوكوكو/الصحراء الغربية: موجة تضامن بأوروبا من أجل إنهاء الاحتلال المغربي -

رئاسيات: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتدعم بقاعدة بيانات ومنصة الكترونية لمراقبة الانتخابات -