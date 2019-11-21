الصحافة الوطنية تعتبر أن الانتخابات الرئاسية "الطريق الأقصر" لإخراج البلاد من الأزمة

الجزائر - أكدت معظم عناوين الصحافة الوطنية الصادرة يوم الخميس, في مقالاتها لحساب اليوم الرابع من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر, أن هذا الموعد يعد " أقصر طريق" لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها.

و كتبت جريدة" أوريزون " الناطقة باللغة الفرنسية أن "رئاسيات 12 ديسمبر , تعد "منعرجا حاسما بالنسبة لتاريخ الجزائر" , مؤكدة أن هذا" الحل الدستوري , يعد الطريق الاقصر والاقل ضررا من الناحية السياسية لإخراج الجزائر من الازمة التي تعيشها".

وقالت نفس الجريدة في افتتاحيتها أنه "بالرغم من الجهود الشرسة للمعارضين للانتخابات, فان المسار الانتخابي يسير تدريجيا في مختلف مراحله, وينشط المترشحون الخمس حملتهم بخرجات ميدانية تهدف الى جلب الناخبين و اقناعهم بأهمية التصويت بالرغم من المعارضين لذلك".

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وكتبت يومية" لو ماغرب " الناطقة باللغة الفرنسية أيضا ,أن " اعادة ادماج كل الجزائريين في الوفاق الوطني يتطلب اجراء الانتخابات الرئاسية ليس فقط باعتبار الانتخابات واجب وطني فحسب و لكن ضرورة للانتقال نحو دولة الحق والقانون الحقيقي وللوصول الى عهد جديد".

من جانبها, تطرقت يومية " الاحرار" في صفحتها الاولى الى أن "المترشحين يرفعون سقف الوعود لكسب ود الناخبين " في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية, مؤكدة أن المتنافسين على كرسي المرادية أجمعوا على "اعلاء كلمة الشعب والعمل على بناء جزائر قوية تكون حرية القضاء أبرز قواعدها".

نفس الاتجاه ذهب اليه صاحب افتتاحية يومية "الشعب " مؤكدا أن الاستحقاق الرئاسي ل 12 ديسمبر القادم "محطة مفصلية في تحقيق التغيير الجذري واجراء اصلاحات عميقة لنظام الحكم والمنظومة التشريعية و القانونية وتكريس حقوق الانسان والحريات الاساسية قولا وعملا".

بدورها كتبت يومية " المساء " في افتتاحيتها تحت عنوان "ديمقراطية ..المنع" أنه بالنظر الى الظرف الصعب الذي تجري فيه الحملة الانتخابية ..و هو الظرف غير الطبيعي ..تميزه رهانات و تحديات بين الرافضين لهذه الانتخابات و المؤيدين لا جرائها في تاريخها المحدد".

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و أضاف صاحب الافتتاحية ان الحملة الانتخابية ميزها " بعض التصرفات الطائشة والسلوكات غير الاخلاقية للبعض ممن اعترضوا إما المترشحين أنفسهم أو المناصرين أو المؤيدين للانتخابات , مما يثير بعض التخوف من الانزلاق إذا لم تصوب وتعاد الأمور الى مجراها الطبيعي".

وعنونت جريدة الفجر عمودها بـ " الحملة الانتخابية في المزاد " و قالت "من المبكر أن نحكم على الحملة الانتخابية , لا بالفشل ولا بالنجاح ,رغم نجاح بعض المترشحين في عقد تجمعات في ولايات داخلية , وإن خيب البعض الآخر المتابعين بزيارتهم للزوايا و الاضرحة " قالت كاتبة العمود أنهم "عوض أن يقنعوا الاحياء راحوا ليقنعوا الموتى''.

وأضافت أن بعض المترشحين أظهروا نوعا من الشجاعة في مواجهة الشارع الرافض للانتخابات مشيرة الى أن الحملة تبقى "باهتة و محتشمة".

من جهتها أشارت تناولت يومية "روبورتير" الناطقة باللغة الفرنسية الى أن المترشحين لموعد 12 ديسمبر "أمام تحد جديد لا سيما و أن أول جمعة تعيشها الجزائر غدا في خضم الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر, فرغم الصعوبات التي تواجه المترشحين في الميدان, الا أنهم يحاولون فرض اجندتهم الانتخابية بمختلف الطرق".