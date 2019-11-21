النموذج الاقتصادي الجديد يسيطر على خطابات المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد حسب صحف شرق البلاد

قسنطينة- أكدت الصحف الجهوية الصادرة يوم الخميس بشرق البلاد خلال رابع أيام الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل بأن المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد يحاولون إعادة ابتكار نموذج اقتصادي جديد.

و تشير يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" إلى أن "المرشحين للرئاسيات في تعداد قائمة عيوب النموذج الاقتصادي المطبق و الذي استنفذ احتياطات صرف الدولة الجزائرية و يبدو أنهم يبذلون جهودا كبيرة لاقتراح حل مناسب لإنعاش اقتصاد البلاد سريعا."

و أضافت بالتفصيل بأن "المرشح ميهوبي يعترف بصعوبة الوضع الراهن و يلتزم بالعمل على إيجاد حلول لتصحيح الوضع فيما تطرق علي بن فليس للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد من خلال الإشارة إلى ضرورة تطبيق سياسات تتماشى مع تطلعات الشعب في حين وعد المرشح عبد العزيز بلعيد بإعطاء مكانة أكبر لقطاع الفلاحة مشيرا إلى أن برنامجه يتضمن حلولا للصعوبات التي تشهدها المدن النائية."

كما عادت يومية النصر الناطقة باللغة العربية في عددها ليوم الخميس للحديث عن الملف الاقتصادي الذي تناوله المرشحون و تطرقت لتصريحات علي بن فليس من أدرار و الشلف و التي يلتزم من خلالها بخلق "قطب كبير للإنتاج الفلاحي" مؤكدا بأنه بإمكان الجزائر "أن تحقق الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي."

كما تتناول الصحيفة تصريحات المرشح عبد العزيز بلعيد من معسكر حول النموذج الاقتصادي الذي ينصح به و رؤيته من أجل جعل الفلاحة قاطرة الإنعاش الاقتصادي.

و تناقلت صحف "لاست ريبيبلوكان" و النصر و سيبوس تايم في صفحاتها إطلاق قاعدة بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي سمحت بإعداد البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة إضافة إلى منصة إلكترونية من أجل المراجعة و المراقبة الآلية للاقتراع المقبل.

كما تحدثت ذات اليوميات عن تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي دعا فيها جميع الأطراف إلى "انتهاج الأسلوب الحضاري و عدم اللجوء إلى العنف بالرغم من اختلاف وجهات النظر بين مختلف أطياف المجتمع."

فيما تطرقت صحف "لوكوتيديان دو كونستانتين" و سيبوس تايم و إيدوغ نيوز لتصريحات قائد الأركان نائب وزير الدفاع من ورقلة و المتعلقة بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة لفائدة مؤسسات الدولة متحدثا على وجه الخصوص عن مركب الحديد و الصلب بالحجار بعنابة موجها التحية للشعب الجزائري الذي قال بشأنه "شعب واحد موحد لن يتأثر مساره الوطني بالعقبات المتواجدة في طريقه."