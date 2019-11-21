المترشحون يرفعون " الإيقاع" (صحافة)

واعتبرت الصحافة الوهرانية إيجابية جهود المترشحين الهادفة الى تحسيس المواطنين برهانات الموعد الانتخابي المقبل . وفي هذا الاطار أشارت يومية " واست تريبين " إلى ان المترشحين زادوا من وتيرة الحملة والإضافة إلى " الوعود المقدمة" مركزين على ان رهان هذه الحملة هو " إرساء ممارسة ديمقراطية " .
وذكرت نفس الجريدة ان المهم في هذه الحملة أنها " تشكل خطوة تاريخية في عهد جديد " وهو عهد " سيادة الشعب" و" التداول على السلطة".
ومن جهتها قالت يومية " ليكو دوران" ان المترشحين كثفوا من الظهور امام المواطنين في حملتهم الانتخابية " مشيرة الى أن " الايام المقبلة ستكون حاسمة في نشاطات المترشحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية و الدعوة إلى " الانتخاب بقوة " .
ومن جانبها اوضحت جريدة " كاب اوست" ان تجسيد " التغيير" يتطلب "الكثير من التسامح وخاصة من الحكمة ". ومن جهتها قالت يومية "الجمهورية " أنه " لم يتم اتخاذ اي موقف من قبل الاحزاب والمنظمات خلال هذه الحملة الانتخابية مضيفة ان المترشحين أنفسهم لم يشيروا الى دعم من أية تشكيلة سياسية.