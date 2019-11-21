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المترشحون يرفعون " الإيقاع" (صحافة)

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

 

وهران- لاحظت الصحف الصادرة اليوم الخميس بوهران في اليوم الخامس من الحملة الانتخابية أرتفاعا في" ايقاع "نشاطات المترشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

واعتبرت الصحافة الوهرانية إيجابية جهود المترشحين الهادفة الى تحسيس المواطنين برهانات الموعد الانتخابي المقبل . وفي هذا الاطار أشارت يومية " واست تريبين " إلى ان المترشحين زادوا من وتيرة الحملة والإضافة إلى " الوعود المقدمة" مركزين على ان رهان هذه الحملة هو " إرساء ممارسة ديمقراطية " .

وذكرت نفس الجريدة ان المهم في هذه الحملة أنها " تشكل خطوة تاريخية في عهد جديد " وهو عهد " سيادة الشعب" و" التداول على السلطة".

ومن جهتها قالت يومية " ليكو دوران" ان المترشحين كثفوا من الظهور امام المواطنين في حملتهم الانتخابية " مشيرة الى أن " الايام المقبلة ستكون حاسمة في نشاطات المترشحين للتعريف ببرامجهم الانتخابية و الدعوة إلى " الانتخاب بقوة " .

ومن جانبها اوضحت جريدة " كاب اوست" ان تجسيد " التغيير" يتطلب "الكثير من التسامح وخاصة من الحكمة ". ومن جهتها قالت يومية "الجمهورية " أنه " لم يتم اتخاذ اي موقف من قبل الاحزاب والمنظمات خلال هذه الحملة الانتخابية مضيفة ان المترشحين أنفسهم لم يشيروا الى دعم من أية تشكيلة سياسية.

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:26
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المترشحون يرفعون " الإيقاع" (صحافة)
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 12:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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