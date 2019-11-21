تنصيب منسقي البلديات لمندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران

اجتماع الحكومة: المصادقة على عدة مراسيم تنفيذية ودراسة عروض تخص قطاعات اقتصادية حيوية -

سوق التأمينات: 66 بالمائة من التعويضات خلال العام 2018 خصت حوادث الطرقات -

انطلاق أول رحلة للقطار الجديد بين تبسة والجزائر العاصمة -

مشروع قانون الإجراءات الجزائية: رفع بعض العوائق في تحريك الدعوى العمومية -

جلاب: الترقيم العمودي أكثر من 400 ألف منتج مرقم بالجزائر -

الجزائر ترفض المواقف المعتبرة بأن المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون -

بشار: عرض فني كبير في ختام الطبعة الأولى من تظاهرة الله يجعل من خيمتنا خيام -

وزيرة التضامن تبرز من القاهرة المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات -

مجمع 'لوجيترانس' يشرع في تنفيذ 15 اتفاقية جديدة للنقل الدولي للبضائع بداية 2020 -

أوكوكو/الصحراء الغربية: موجة تضامن بأوروبا من أجل إنهاء الاحتلال المغربي -

رئاسيات: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتدعم بقاعدة بيانات ومنصة الكترونية لمراقبة الانتخابات -

أوكوكو/الصحراء الغربية: إنهاء الاحتلال و فتح صفحة تاريخية جديدة -

صالون لوجيستيكا 2019 : شركات النقل واللوجستيك تطالب بالمزيد من الدعم لتوسيع نشاطها -

بلعيد: مشكل الجزائر سياسي يتطلب حنكة وحكمة لحله -

حوادث المرور: وفاة 15 شخصا واصابة 288 آخرين بجروح خلال أسبوع -

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: تكريم الرياضيين بحلاز وقرجنة بوهران بعد تألقهما في البطولة العالمية -

ورقلة: شراكة جزائرية - أمريكية لإنشاء مصنع إنتاج أنابيب البترول و الغاز بحاسي بن عبد الله -

رئاسيات: العدد الإجمالي للهيئة الناخبة يقارب 24 مليون ونصف مسجل -

الشلف: توقيف أربعة أشخاص وحجز أزيد من 53.000 وحدة مشروبات كحولية -