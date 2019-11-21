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تنصيب منسقي البلديات لمندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 09:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

 

وهران - تم تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية وهران التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر القادم، وهذا خلال مراسم احتضنتها يوم الأربعاء قاعة المحاضرات للمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس".

و يتعلق الأمر بمحامين وموثقين ومحضرين قضائيين تم تنصيبهم على رأس 26 مندوبية بلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تضم ممثلين من المجتمع المدني المحلي.

وقد ترأس مراسم التنصيب منسق مندوبية ولاية وهران للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد القادر بن داود.

وأبرز السيد بن داود بهذه المناسبة "كفاءات ومصداقية" منسقي المندوبيات البلدية وأعضاءها، مؤكدا أنهم سيؤدون مهامهم وفق الأخلاقيات التي تستوجبها.

كما ذكر بأن المهمة التي أوكلت اليهم طيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع "تتطلب المزيد من التشاور والصرامة و التفاني و الحضور المستمر في الميدان".

وشكلت مراسم التنصيب فرصة للتذكير بقواعد وضع الملصقات وتنظيم التجمعات والنشاطات الأخرى المتعلقة بمرشحي رئاسيات 12 ديسمبر.

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تنصيب منسقي البلديات لمندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 09:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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