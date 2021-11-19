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رئاسيات 12 ديسمبر: أهم تصريحات المترشحين في رابع يوم من الحملة الانتخابية

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

الجزائر- فيما يلي اهم ما جاء في تصريحات المترشحين في رابع يوم من الحملة الانتخابية ترقبا لرئاسيات 12 ديسمبر القادم:

 

-المترشح علي بن فليس من الشلف: " الجزائر بمقدورها بلوغ الاكتفاء الذاتي في الجانب الفلاحي  بشرط وجود رئيس للجمهورية يعمل على تمكين  الفلاحين من الحصول على الأراضي والتسهيلات والقروض والمكننة والمرافقة".

من ادرار: " اتعهد بإنهاء ظاهرة البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في منطقة الجنوب  ومنح كفاءات الجنوب الحق في تقلد مناصب المسؤولية".

 

-المترشح عبد العزيز بلعيد من معسكر: "إن المشكل في الجزائر سياسي فقط و النظام السابق ترك قنابل موقوتة تتطلب الحنكة والحكمة لنزعها لبناء جمهورية جديدة يساهم فيها كل الجزائريين".

"اتعهد بالعمل وبذل كل ما في وسعي لحل جميع المشاكل وبناء أسس جمهورية جديدة مستلهمة من  سياسة الامير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية".

 

- المترشح عبد القادر بن قرينة من الجزائر العاصمة: " سأعيد بناء هيكلة حقيقية للاقتصاد الوطني لتفادي الازمات الاقتصادية التي تنجم عنها توترات اجتماعية".

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 09:50
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رئاسيات 12 ديسمبر: أهم تصريحات المترشحين في رابع يوم من الحملة الانتخابية
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 09:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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