Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع قانون الإجراءات الجزائية: رفع بعض العوائق في تحريك الدعوى العمومية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 19:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
مشروع قانون الإجراءات الجزائية: رفع بعض العوائق في تحريك الدعوى العمومية

الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام , بلقاسم زغماتي , يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون الذي يعدل الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية, يرمي إلى "رفع بعض العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية في مجالي تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية و إلى تعزيز حماية المال العام".

و خلال عرضه لمشروع  القانون أمام اللجنة المختصة لمجلس الأمة, أوضح الوزير أن هذه العراقيل "كان لها آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحري في بعض أنواع الجرائم ولاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد".

وشدد على أن مشروع هذا القانون "سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية, حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن, من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة, مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات و التحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني".

و أضاف أن هذا النص الجديد يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية "بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية العسكرية".

و أوضح السيد زغماتي أن هذا النص القانوني يهدف إلى "تعزيز حماية المال العام", حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية.

وفي سياق متصل, أبرز الوزير أن هذا المشروع سيعزز "مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة و الشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية".

وفي سياق متصل, أكد السيد زغماتي أنه "لا يمكن القيام بتفتيش منازل المواطنين ومحلاتهم الخاصة دون إذن مسبق ومكتوب من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق".

وشدد الوزير على أن الدستور "يحمي قداسة المساكن و القانون حدد الآليات القانونية لذلك, مضيفا بالقول "لا يحق أبدا لضابط سواء تعلق بالأمن الوطني, الدرك الوطني أو مصالح العسكرية للأمن, أن يقوم بتفتيش المساكن و المحلات الخاصة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية في حال تعلق الأمر بالتحريات و التحقيقات الأولية أما إذا كانت القضية بين قاضي التحقيق فإن هذا الأخير هو الذي يصبح مختصا في هذا المجال".

وبعد أن أعرب الوزير عن "استيائه" إزاء ما تروج له بعض الأطراف حول مداهمة ضباط الشرطة لمنازل المواطنين وذلك بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجزائية, قال السيد زغماتي أن نشر مثل هذه الأفكار التي وصفها ب "المسمومة" تهدف إلى محاولة "زرع البلبلة و الفتنة و التشكيك في مؤسسات الدولة".

آخر تعديل على الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 19:53
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع قانون الإجراءات الجزائية: رفع بعض العوائق في تحريك الدعوى العمومية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 19:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.20

مشروع قانون الإجراءات الجزائية: رفع بعض العوائق في تحريك الدعوى العمومية

19.11.20

جلاب: "الترقيم العمودي" أكثر من 400 ألف منتج مرقم بالجزائر

19.11.20

الجزائر ترفض المواقف المعتبرة بأن المستوطنات الإسرائيلية "غير مخالفة للقانون"

19.11.20

بشار: عرض فني كبير في ختام الطبعة الأولى من تظاهرة " الله يجعل من خيمتنا خيام"

19.11.20

بن فليس يلتزم من أدرار بإنهاء "البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في الجنوب"

19.11.20

وزيرة التضامن تبرز من القاهرة "المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في شتى المجالات"

الأكثــر قـراءة

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات