مختصرات اليوم الرابع من الحملة الانتخابية

--فلاحة : أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، اليوم الأربعاء بالشلف، أن الجزائر "بمقدورها بلوغ الاكتفاء الذاتي في الجانب الفلاحي"، متعهدا بالعمل على تطوير هذا القطاع وعصرنته في مختلف مناطق الوطن لبلوغ الهدف المنشود.

--إحصائيات : أسفرت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت ما بين 12 و 17 اكتوبر المنصرم عن إحصاء 24.474.161 ناخب، من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

--مساندة : خرج مواطنون اليوم الأربعاء بالمدية في مسيرة للتعبير عن دعمهم لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وشرع المتظاهرون، ومن بينهم منتسبون إلى المجتمع المدني والعائلة الثورية ومنظمات مهنية ونقابات، مسيرتهم من المركب المتعدد الرياضات "إمام الياس" بوسط مدينة المدية قبل التوجه إلى مقر الولاية أين توقفوا ورددوا شعارات مؤيدة لتنظيم هذه الانتخابات وللجيش الوطني الشعبي.

--مسيرة : نظم اليوم الأربعاء بعنابة مواطنون مسيرة سلمية عبروا من خلالها عن مساندتهم ودعمهم للانتخابات الرئاسية المزمعة يوم 12 ديسمبر المقبل. و قد تجمع المشاركون في المسيرة بساحة الثورة وساروا باتجاه مقر ولاية عنابة رافعين لافتات كتب عليها " نعم للانتخابات " وأخرى مثمنة لقرارات قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.