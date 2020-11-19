رئاسيات: العدد الإجمالي للهيئة الناخبة يقارب 24 مليون ونصف مسجل  

الجزائر - أسفرت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت ما بين 12 و 17 اكتوبر المنصرم عن إحصاء 24.474.161 ناخب، من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح السيد شرفي خلال إطلاق البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ان العدد الإجمالي للهيئة الناخبة قبل المراجعة الدورية التي تمت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم، كان في حدود 24.308.357 ناخب.

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وأضاف ذات المسؤول أن المسجلين الجدد خلال المراجعة الدورية بلغ 289.643 ناخب، في حين بلغ عدد المشطوبين خلال نفس العملية 123.239 ناخب.

وقد سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاعا في عدد الهيئة الناخبة يقدر بـ 165.804 ناخب، أي بزيادة قدرها 0،67 بالمائة.