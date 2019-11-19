Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين أمام لجنة الشؤون القانونية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
مجلس الأمة: عرض مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين أمام لجنة الشؤون القانونية

الجزائر - عرض وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى فرض التزامات السر المهني على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات.

وأوضح الوزير أثناء عرضه أمام أعضاء اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، أن المادة 45 من مشروع النص القانوني تفرض على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية "بعضا من التزامات السر المهني والتحفظ والاحتراس، بالنظر إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه، يحال إلى وضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين".

وأكد أن العسكري في هذه الوضعية "يبقى تحت تصرف الجيش الوطني لمدة خمس سنوات، حيث يمكن استدعاؤه في أي وقت"، مشيرا الى أنه "أثناء كل فترة الاستدعاء، وبالخصوص فئة الضباط، فإنهم يبقون خاضعين للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر 72-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط  الاحتياط".

وينص هذا القانون في مادته 15 مكرر على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط "يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ".

 وبالمناسبة، أوضح السيد خويل أن وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي "تبقى خلال هذه الفترة متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة  انتخابية عمومية"، مؤكدا في نفس الوقت أن "ممارسة ذلك النشاط يتطلب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو خلال ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".

ولهذه الأسباب، قال الوزير أنه "أصبح من الضروري سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية". 

للتذكير، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتمم للأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الأسبوع الماضي.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة: عرض مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين أمام لجنة الشؤون القانونية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.19

محطات الدفع: إستكمال أشغال الانجاز في نهاية 2020 و بدء الخدمة خلال 2021

19.11.19

 بن قرينة يتعهد بدعم السكن و رفع الأجر القاعدي و تشجيع الصيرفة الاسلامية

19.11.19

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين أمام لجنة الشؤون القانونية

19.11.19

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: عدم تسجيل أي حادث خلال التجمعات التي نشطها المترشحون

19.11.19

الحماية المدنية: جمع البيانات الإحصائية "أداة هامة" للمساعدة في إتخاذ القرار

19.11.19

تنظيم المعرض الأول للإستيراد و التصدير البيني الافريقي في أبريل 2020 بالجزائر

الأكثــر قـراءة

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات