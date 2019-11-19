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تبون يتعهد من النعامة بالقضاء على البطالة وإحداث تنمية بالمناطق الريفية للبلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

النعامة - تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم ، عبد المجيد تبون، مساء يوم الثلاثاء، بالنعامة بالقضاء على مشكل البطالة في أوساط الشباب واحداث تنمية "شاملة" في المناطق الريفية والجبلية للبلاد.

وقال السيد تبون في تجمع شعبي بدار الثقافة لهذه الولاية في اطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية تحت شعار "بالتغير ملتزمون وعليه قادرون"، أنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية " سيحل مشاكل البطالة في أوساط الشباب من الجنسين " من خلال دعم الابتكار والمؤسسات الصغيرة والناشئة والمشاريع التي تخلق الثروة ومناصب العمل وكذا " جعل الجامعة تتماشى ومحيطها الاقتصادي".

كما تعهد السيد تبون ب"احداث تنمية شاملة في المناطق الريفية والجبلية للبلاد " مؤكدا أيضا التزامه ب" الحفاظ على مبادئ الدولة الاجتماعية وصيانة كرامة الطبقات الهشة والفقيرة " بالإضافة الى "دعم" الفلاحيين والمواليين لأن هذا القطاع --كما قال-- " سيكون بديل عن المحروقات".

وبهذه المناسبة نفى ذات المترشح ان "يكون ضد رجال الأعمال" مشيرا الى أن الجزائر تتوفر على قرابة 2500 رجل أعمال "قرابة 60 واحد منهم فقط استنزفوا الاقتصاد الوطني". كما ابرز أن " برنامجه يدعم المشاريع الاقتصادية الناجحة ويعتمد على المنافسة الاقتصادية "الشريفة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الاقتصادية والمقاولين " في الحصول على المشاريع والصفقات.

وشدد المترشح على ضرورة "حفاظ " كل فئات الشعب الجزائري على وحدتهم الوطنية و"الوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن وطنهم"، مجددا ضرورة المشاركة ب"قوة" في رئاسيات 12 ديسمبر القادم " لحماية الوطن من مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة به" .

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تبون يتعهد من النعامة بالقضاء على البطالة وإحداث تنمية بالمناطق الريفية للبلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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