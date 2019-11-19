بن فليس: لا بديل عن الانتخابات الرئاسية لإخراج البلاد من الأزمة

البليدة - أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، علي بن فليس، ظهر يوم الثلاثاء بالبليدة، أن الانتخابات الرئاسية "ضرورة ملحة ولا بديل عنها لإخراج البلاد من الأزمة".

وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بمقر مداومته الولائية خلال اليوم الثالث من الحملة الانتخابية، أنه "لا يوجد مخرج بديل عن الرئاسيات للخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد"، معتبرا أن الذهاب الى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة "ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، لأن الشعب يرفع عدة مطالب لا يمكن تحقيقها دون انتخاب رئيس للجمهورية".

وفيما دعا المترشح إلى "حماية الجزائر وإخراجها من الأزمة الخطيرة التي تعيشها"، أكد أن "الواجب اليوم هو الوقوف الى جانبها لرفع علمها عاليا وفاء لرسالة الشهداء".

وأضاف المترشح أنه "يمتلك الحلول للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد".

وشدد في هذا الإطار على ضرورة "التأسيس للحوكمة التي تكرس دور مؤسسات الدولة"، مبرزا أهمية "محاربة الفساد وأخلقة الممارسة السياسية والحياة اليومية"، مقترحا عددا من النقاط المدرجة في برنامجه لمراجعة قانون الانتخابات وقانون الاحزاب.

وتطرق السيد بن فليس الى أهم محاور برنامجه الانتخابي، مؤكدا على "ضرورة اجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف تقوية مؤسسات الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق المساواة بين الجزائريين".

من جهة اخرى، تعهد المترشح ب"فتح ملف الأسرة التربوية ومن يمثلها من نقابات من خلال التحاور معها وإصلاح المنظومة الصحية بعد التشاور مع المختصين والخبراء".

وفي كلمته، تطرق علي بن فليس لتاريخ ولاية البليدة، منتقدا "ما تعانيه من تهميش منذ الاستقلال".