مهيوبي يتعهد بإزالة العراقيل التي تواجه الفلاحين

المدية تعهد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عز الدين ميهوبي، يوم الثلاثاء بالمدية، بإزالة جميع العقبات التي تعترض الاستثمار في الفلاحة ودعم هذا القطاع ليكون "البديل الأول للنفط".

واعتبر السيد ميهوبي خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة السينما لبلدية بني سليمان، في إطار حملته الانتخابية، بأن "النفط الذي شكل المورد الأساسي للبلاد لعقود لن يعمر طويلا" مضيفا أنه "حان الاوان لكي نتجه نحو بدائل أخرى أولها الفلاحة".

واستعرض في هذا الاطار جملة من الاجراءات التي يلتزم بتنفيذها في حال انتخابه رئيسا للجمهورية وعلى رأسها عصرنة القطاع الفلاحي من خلال تعميم استخدام التقنيات الحديثة.

كما سيعمل على دعم الفلاحين الصغار والذي سيحظون بالأولوية في خطة عمله لاسيما من خلال منحهم قروضا مصغرة بدون فوائد ومستثمرات تناسب قدراتهم ومرافقتهم تقنيا و إداريا، حسب تصريحات المرشح. "نريد مرافقة للشباب في جميع مراحل المشروع إلى غاية نجاحه وليس الاكتفاء بمنح القروض"، يشدد السيد ميهوبي.

والتزم المرشح ايضا بتشجيع وتسهيل تصدير المنتوج الفلاحي لاسيما ما يتعلق بالتخزين والجوانب اللوجستية فضلا عن رفع النسبة التي يحق للمستثمر الاستفادة منها من العائدات بالعملة الصعبة من 20 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة.

وتهدف استراتيجية السيد ميهوبي في قطاع الفلاحة إلى بلوغ 15 مليون طن من المنتجات الفلاحية القابلة للتصدير.

وفيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية كالأسمدة والبذور والاعلاف، اكد المرشح التزامه بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوزيعها بشكل ناجع، لافتا من جانب آخر إلى ضرورة تشجيع السكن الريفي من أجل تعزيز الاستقرار في المناطق الريفية.

"كل الخيرات موجودة في بلادنا يكفي فقط أن نرتب بيتنا الداخلي وأن نقضي على البيروقراطية والفساد والممارسات السلبية وأن نعيد الثقة"، يؤكد السيد ميهوبي.

وحول أهمية الاستحقاقات المقبلة، اعتبر بأن الانتخابات تمثل الوسيلة الوحيدة للخروج من "الوضع الشاذ، غير الطبيعي وغير الديموقراطي" مضيفا بأنه "ليس لدينا بدائل أخرى سوى تكريس الارادة الشعبية التي عبر عنها المواطنون عندما خرجوا في 22 فبراير للمطالبة بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور".

وكان السيد ميهوبي قام صباح اليوم، بزيارة لمستثمرة فلاحية بمنطقة الحواطة (بني سليمان) استمع فيها لانشغالات الفلاحين هناك لاسيما فيما يتعلق بالسقي وشبكات التوزيع وضرورة رفع قدرات التخزين.