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تحديد هوية إرهابيين اثنين من بين الثلاثة المقضى عليهم بتيبازة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر -أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء أنه تم تحديد هوية ارهابيين اثنين من بين الثلاثة التي تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من القضاء عليهم في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري بالداموس بولاية تيبازة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 03 إلى 06 نوفمبر 2019 بمنطقة جبل الرياشة, بلدية الداموس, ولاية تيبازة (الناحية العسكرية الاولى), والتي مكنت من القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخائر, تم تحديد هوية مجرمين (02) اثنين منهم, إذ يتعلق الأمر بكل من +محمد مروش+ المدعو +أبو الوليد+ و+الجيلالي برقش+، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية سنتي 1991 و1995 على التوالي".

في سياق متصل, "كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 18 نوفمبر 2019, خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة, ولاية الجلفة (الناحية العسكرية الاولى), مخبأ (01) للإرهابيين يحتوي على قنبلة (01) تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر بـ (200) طلقة, فيما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية , بكل من البليدة(الناحية العسكرية الاولى),  وسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) ,13 شخصا وحجزت خمس (05) مركبات رباعية الدفع  وأربعة (04) مولدات  كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط و 900  غرام من مادة الـ TNT ومعدات تفجير, بالإضافة إلى 19 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

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تحديد هوية إرهابيين اثنين من بين الثلاثة المقضى عليهم بتيبازة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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