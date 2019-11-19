الصحافة الوطنية تركز على دعوة المترشحين "الملحة" للذهاب الى صناديق الاقتراع

الجزائر - أوردت عناوين الصحافة الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء الدعوة الملحة لمترشحي رئاسيات 12 ديسمبر القادم , في ثاني يوم من حملتهم الانتخابية, للذهاب الى صناديق الاقتراع واختيار رئيس للبلاد يضمن مسعى بناء جزائر جديدة تحكمها مؤسسات شرعية.

و عنونت يومية "المساء" صفحتها الاولى ب"الجزائر يبنيها الجميع" وكتبت بان اليوم الثاني من الحملة الانتخابية تميز بتركيز المترشحين على المرحلة الجديدة لما بعد الرئاسيات والمتمثلة في بناء جمهورية جديدة على اسس قانونية ودستورية ترسى اسسها من خلال فتح حوار جاد مع كافة فئات الشعب واشراك الجميع في اعادة بناء مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة توافق وطني.

كما نقلت الصحيفة مختلف تصريحات المترشحين في التجمعات التي نشطوها عبر عدد من ولايات الوطن والتي أبانت التزام هؤلاء للاستجابة لمطالب الشعب واشراك الجميع في بناء مؤسسات الدولة.

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وركزت "الفجر" من جهتها من خلال عنوان "المرشحون في مغالبة وقصف للعصابة" على مساعي المترشحين الاربعة الذين نشطوا حملات انتخابية أمس الاثنين لاقناع المواطنين بالانتخاب واهمية الاستحقاق موجهين خطاباتهم نحو شرح المحاور الرئيسية لبرامجهم الانتخابية والحث على المشاركة الواسعة في الاقتراع لتجاوز الوضع المتأزم.

وفي تعليق لمديرة الجريدة تحت عنوان "اساطير" اكدت صاحبة المقال انه "مهما كان المترشحون ومهما كانت برامجهم تبقى الانتخابات هي الحل ولو مؤقتا لتحقيق مطالب الشعب المرفوعة في الاسابيع الاولى من الحراك الشعبي".

اما يومية "البلاد" فقد كتبت بان المترشحين الاربعة على خلاف عز الدين ميهوبي الذي ركن الى الراحة في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية, اجمعوا على "ضرورة انتخاب رئيس جديد مهما كان طيفه السياسي ومن ثمة بناء قواعد دولة جديدة, مركزين على ما انتجه النظام السابق من سلوكيات "منحرفة وسطوة رجال المال المقربين من دوائر الحكم السياسي على المال وتكوين ثروات مشبوهة في الخارج على حساب الجزائريين".

هذا وابرزت "الشروق اليومي" على صفحتها الاولى التي جاء تحت عنوان " الحملة تلتهب بين الخمسة", دعوة المترشحين الشعب الجزائري للذهاب بقوة الى صناديق الاقتراع وانتخاب رئيس للجمهورية , فيما كتبت "الاحرار" ان الحملة الانتخابية تواصلت بتنظيم تجمعات شعبية وتقاطعت فيها وعود المترشحين في الالتزام بالنهوض بالاقتصاد الوطني وبعث التنمية في الجنوب وذلك في مهمة " وصفها صاحب المقال ب"الصعبة " لغرض استمالة اصوات الناخبين.

وقالت صحيفة المجاهد" الناطقة باللغة الفرنسية من جهتها في معرض استعراضها لمجريات اليوم الثاني من الحملة الانتخابية بان هذه الاخيرة "يبدون بانها ستكون واعدة" من منطلق ان المواطنين "بدأوا بالاهتمام بما يقترحه برامج المترشحين وبما جاء في تصريحات البعض ووعود واقتراحات قد تساهم في توفير فرص الخروج من الحياة اليومية القاتمة".

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وتحت عنوان " استقلالية العدالة: التزامات وامور غير معلن عنها" , اوردت صحيفة "مراسلون" ما جاء على لسان المترشحين بخصوص ملف استقلالية العدالة خلال تجمعاتهم الشعبية , مشيرة الى ان هذا الموضوع شكل محورا من محاور خطاباتهم التي شددت على التزام كل واحد منهم في ارساء قواعد واسس عدالة جديدة ومتطورة.

كما اوردت الجريدة ما قاله المترشحون عن صعوبة المرحلة التي تعيشها الجزائر , معلقة في احدى المقالات بانه "من الواضح ان الحملة الانتخابية تخبئ لنا الكثير من المفاجآت قد تكون حرجة احيانا لكنها من سنستخلص منها دروسا عن المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية".

واكتفت جريدة "ليكسبريسيون" من جانبها بعرض برامج المترشحين ووعودهم "الكثيرة" للمواطنين وذلك من خلال تخصيص ملف خاص للحملة الانتخابية في الوقت الذي ابرزت فيه صحيفة "لوسوار دالجيري" "الحركية" التي تسيطر على الساحة السياسية في البلاد , لافتة الى الى ان الحملة الانتخابية بعد يومين من انطلاقها "لم تبلغ ذروتها بعد".

كما تحدثت الجريدة عن تجاهل المواطنين في بداية هذه الحملة للوحات الاشهار المخصصة لصور المترشحين على مستوى البلديات .

وركزت يومية "اوريزون" على "المضايقات" التي تعرفها الحملة الانتخابية في بدايتها من خلال بعض اعمال العنف الممارسة ضد مواطنين ممن يساندون اجراء الانتخابات الرئاسية 2019 , مستشهدة بما اكده المختص في القانون الاستاذ صويلح بوجمعة في هذا المجال والذي أوضح أن مثل هذه الاعمال "تصنف ضمن خانة الاعمال الاجرامية التي تؤدي بصاحبها الى السجن ودفع غرامة مالية حسب خطورة الفعل الممارس على الضحية وفق ما تقتضيه المادة 100 من قانون العقوبات".