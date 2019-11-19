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مرشحون "يلهثون" وراء كسب الناخبين حسب صحف شرق البلاد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

قسنطينة-كشفت الصحف الجهوية لشرق البلاد الصادرة يوم الثلاثاء بأن الحملة الانتخابية لرئاسيات ال12 ديسمبر المقبل و في يومها الثاني تتواصل "بطريقة صعبة" معتبرة أن المرشحين المتنافسين قدموا "تحليلات سطحية."

و تنقل يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" بأن الحملة الانتخابية لم تتمكن من الرفع من وتيرها حيث يشير محرر المقال إلى أن "المرشحين للانتخابات الرئاسية يراوغون و يقدمون " تحليلات سطحية" بعيدة عن العلاجات الفعالة لعديد الشقوق التي تنخر البيت الجزائري."

كما تعود اليومية للحديث عن تصريح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي و قرار المنتدى بالابتعاد عن السياسة و "التفرغ للوضعية الاقتصادية المقلقة للبلاد" و الذي أعرب عن أمله في أن تتمكن الانتخابات الرئاسية المقبلة من إحداث تغيير يسمح بتحقيق إنعاش اقتصادي حقيقي."

في حين عنونت يومية "لوبروفينسيال" الصادرة بعنابة صفحتها الأولى ب "المرشحون يتخلون عن المطالب الأساسية للحراك" حيث تفيد بأنه لحد الساعة يبدو أن مدنا مثل عنابة و قسنطينة أو حتى بجاية و قسنطينة التي كانت في العادة تشكل مدنا لا غنى عنها هي غير مدرجة ضمن أي ورقة طريق للمرشحين."

و تناولت يومية النصر الناطقة باللغة العربية و الصادرة بقسنطينة في عدة صفحات اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية و عادت للحديث عن اللحظات القوية في تنقلات المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد و أهم تصريحاتهم.

و تتناول اليومية تصريحات الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع الذي أكد بأن بداية الحملة الانتخابية كانت "جيدة."

كما عادت يومية "لاست روبوبليكان" للحديث عن التجمعات الشعبية لعلي بن فليس بكل من قالمة و سوق أهراس و مرور عز الدين ميهوبي بأدرار.

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:08
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مرشحون "يلهثون" وراء كسب الناخبين حسب صحف شرق البلاد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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