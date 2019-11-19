Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحافة الوهرانية تشير الى العلاقة بين "سلبية" المناضلين والبداية "المحتشمة " للحملة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

وهران - أشارت الصحافة الصادرة يوم الثلاثاء بوهران الى وجود علاقة مباشرة بين " سلبية" ممثلي المترشحين والبداية "المحتشمة" في اليومين الاولين الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

كما لاحظت مختلف الصحف نقص في الحماس لدى المناضلين وكتبت يومية " كاب واست" افتتاحية في هذا الشأن بعنوان "" مكاتب الحملة غير معنية بولاية وهران".

ولاحظت الجريدة أنه " يبدو وكأن الحملة لم تنطق بعد في ثاني مدينة في الجزائر " مرجعة هذا الوضع الى " سلبية مكاتب حملات المترشحين الخمس " واقترحت هذه اليومية على ممثلي المترشحين اعتماد " مخطط اتصال " لتحسيس المواطنين بضرورة الذهاب الى الانتخابات وذلك سواء في الميدان أو على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر " قناة مباشرة لمخاطبة الشباب ".

ومن جهتها تطرقت يومية " واست تريبين " الى خمول مناضلي المترشحين الخمس حيث اشارت الى أنه " يبدو وكأنهم لم يقدروا مدى الرهان الذي ينتظرهم على المدي القريب " وان المطلوب منهم في هذه المرحلة هو " تجنيد الناخبين" و ذكرت نفس الجريدة في افتتاحيتها أنه يجب على مساندي المترشحين "ان يقوموا منذ انطلاق الحملة بتوزيع مطبوعات والذهاب في اتجاه الموطنين " وذلك لإقناع المواطنين "بسداد " الافكار التي يدافع عنها المترشحون.

وقالت نفس الجريدة انه ينتظر أن يكون تجند المناضلين في مستوى "هذه الهمة ذات المصلحة العمومية". ومن جهتها تطرقت يومية " ليكو دوران " الى الخرجات الأولي للمترشحين في الميدان في ظروف " صعبة " ,حسبها ,ميزها أحتجاج الموطنين.

ومن جانبها قالت جريدة " الجمهورية " ان المترشحين يواصلون تقديم الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية في بداية الحملة والتي "تسمح بتقييم الوضع " في ميدان مضطرب بأمواج " المناوئين" و" المساندين".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 12:08
كلـمات مفتـاحيــة :
الصحافة الوهرانية تشير الى العلاقة بين "سلبية" المناضلين والبداية "المحتشمة " للحملة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.19

الطبعة ال 4 لأسبوع فن الطبخ الإيطالي في العالم: تقديم موضوع "الحمية المتوسطية أوالصحة…

19.11.19

تحديد هوية إرهابيين اثنين من بين الثلاثة المقضى عليهم بتيبازة (وزارة الدفاع)

19.11.19

مجلس الأمن يناقش غدا إعلان واشنطن بـ "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية

19.11.19

حماية التراث الثقافي: تمديد فترة المشاركة في جائزة "إيكروم"

19.11.19

تواصل أشغال الاجتماع 13 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب

19.11.19

رئاسيات 2019 : برنامج اليوم الثالث للحملة الانتخابية

الأكثــر قـراءة

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

بطولة الرابطة المحترفة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على أهلي برج بوعريريج (1-0)