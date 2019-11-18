تبون يدعو الشعب الجزائري الى المشاركة ب"قوة" في الانتخابات "لحماية البلاد"

أدرار - دعا المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بولاية أدرار، الشعب الجزائري الى المشاركة ب" قوة " في هذه الانتخابات بهدف "انقاذ الوطن وحمايته من المتربصين به".

وفي اول تجمع شعبي له بقاعة سينما ولاية أدرار في اطار اليوم الثاني من برنامج الحملة الانتخابية التي ينشطها تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، قال السيد تبون إن "الأغلبية من الجزائريين يؤيدون تنظيم انتخابات رئاسية لخطورة ترك البلاد دون رئيس من منطلق أن الفراغ يؤدي الى متاهات الفترة الانتقالية"، مشددا على أنه يجب على الشعب "المشاركة بقوة" في هذه الانتخابات "لإنقاذ الوطن وحمايته من المتربصين به".

وأضاف أن المواطنين مطالبون بالذهاب الى صناديق الاقتراع و "التصويت للمترشح الأمثل لإنقاذ الجزائر".

وبعد ان أشاد بالجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد، أوضح أن "الفراغ يزيد من المخاطر المحدقة بالبلاد"، مشيرا إلى أن "الأطراف التي ترفض الانتخابات موقفها يحترم لكن لا أحد يحق له منع المواطنين من الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق القادم".

وفي الشق الاقتصادي، تعهد السيد تبون بتطوير مناطق الجنوب في جميع المجالات لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، مؤكدا انه في حال ما اذا انتخبه الشعب رئيسا للبلاد "سيجعل من مناطق الجنوب فاعلا رئيسا في تقليص فاتورة الاستيراد من خلال جعلها مناطق فلاحية وصناعة منتجة للسكر والقمح ومواد انتاج الزيت وعدة منتجات أخرى".

والتزم ذات المترشح ،بجعل ولاية ادرار "منطقة عبور و وتبادل حر مع افريقيا"، مشيرا الى ان هذا المشروع يحتاج الى "عمل ومتابعة"، متعهدا أيضا بإنجاز خط للسكة الحديدية يربط بين ولاية ادرار وبرج باجي مختار مع دولة مالي.